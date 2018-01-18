Daha Hızlı Firefox 58 Önümüzdeki Hafta Çıkıyor

Son sürümü ile kullanıcıların gönlünde taht kuran Firefox internet tarayıcısının bir sonraki güncellemesinin yayınlanma tarihi belli oldu. Firefox 58, 23 Ocak tarihinde kullanıcılara dağıtılmaya başlanacak.

Hatırlanacağı üzere, Firefox Quantum olarak adlandırılan mevcut sürüm, yani Firefox 57 büyük ses getirmişti. Bunun sebebi bu sürümün devrim niteliğinde bir güncelleme olmasıydı. Firefox'un önceki sürümleri bellek kullanımı ve performans açısından pek iç açıcı sonuçlar sunmuyordu ve kilitlenmeler ile karşılaşılıyordu. Fakat Firefox Quantum ile bellek kullanımı ciddi oranda düşürüldü ve tarayıcı çok daha rahat bir şekilde çalışmaya başladı. Performans anlamında kendini geliştiren Firefox artık, Chrome ve diğer tarayıcılara karşı kuvvetli bir alternatif haline gelmişti.

Firefox 58, Quantum ile birlikte yakalanan yükselişi devam ettirecek özelliklerle geliyor. Bu sürüm ile birlikte yeni bir akış derleyicisi tarayıcıya ekleniyor. Bu akış derleyicisi, daha kodlar indirilirken kodları derlemeye başlıyor ve avantaj sağlıyor. Bunun yanında 2 aşamalı bir taban derleyicisi de kullanılmaya başlanacak. Bu iki aşamalı derleyici, tek bir derleyiciyi optimize etmek ile kıyaslandığında kodları 15 kat daha hızlı derleyebiliyor. Sonuçta WebAssembly'de gözle görülür bir hız farkı oluşuyor.

Firefox 58, performans geliştirmelerinin yanısıra Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarına karşı tedbirler de içerecek. Firefox 58 yayınlandığında aşağıdaki bağlantıyı kullanarak güncellenmiş tarayıcıyı indirebileceksiniz: