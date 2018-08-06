Deadpool’un Animasyon Dizisiyle İlgili Beklenen Açıklama Geldi

Senaryosunu “This Is America” şarkısı ile sükse yapan ünlü oyuncu, senarist ve müzisyen Donald Glover’ın kaleme alması beklenen Deadpool'un animasyon dizisi, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde rafa kaldırılmıştı. FX CEO’su John Landgraf, projenin neden iptal edildiğiyle ilgili ilk kez konuştu.

Cumartesi günü televizyon eleştirmenleri derneğinin düzenlediği etkinlikte konuşan FX John CEO’su Landgraf, Deadpool’un animasyon dizisiyle ilgili herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı. Topu Marvel’a atan Landgraf, şöyle konuştu:

“Onlar (Marvel) Donald ve Stephen’ın yazdığı şovu yapmak istemediler. Biz ikisinin kaleme aldıkları animasyonu kesinlikle yapardık, ancak bu bizim tek başımıza alabileceğimiz bir karar değildi. Marvel, iptal kararını verince Donald ve Stephen'ın yaptığı gibi biz de projeden çekildik.”

Donald Glover

Landgraf’ın açıklamaları FX, Marvel ve Glover üçgeninin arasındaki anlaşmazlığı gözler önüne seriyor. Buna rağmen Marvel ile FX’in Legion dizisinde beraber çalıştığını belirtelim. Ayrıca Donald Glover da FX imzalı Atlanta dizisinde büyük bir başarı yakaladı.

FX patronu, yeni bir Deadpool projesinin gelip gelmeyeceğine ilişkin şunları söyledi: “Bence Marvel onu yeniden canlandıracak, çünkü hakları onun elinde. En popüler X-Men’lerden birisiyle ilgili yetişkinlere hitap edebilecek bir animasyon serisi yapabilirler. Bu da muhtemelen Deadpool olur.”

Amerikalı oyuncu, senarist ve müzisyen Donald Glover, 69. Emmy Ödülleri’nde, Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanarak çifte başarıya imza atmış ve bu dalda ödül kazanan ilk siyahi yönetmen olarak tarihe geçmişti.

Son olarak “This Is America” şarkısıyla müzik listelerini altüst eden Glover, Han Solo’nun hikayesini anlatan Solo: A Star Wars Story’de Lando Calrissian’ın gençliğini oynamıştı.

Donald Glover imzalı This Is America şarkısının klibini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: