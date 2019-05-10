Delta Air Lines, Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Sunmaya Hazırlanıyor

Amerikan havayolu şirketi Delta Air Lines, uçuşlarında ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunacağını açıkladı. Şirket, büyük ilgi uyandıran hizmetini bu ay içinde test etmeye başlayacak.

Ticari uçaklar için uçuş içi genişbant internet hizmeti sağlayan Chicago, Illinois merkezli Gogo şirketi ile birlikte çalışan Delta, 13 Mayıs’tan itibaren günlük 55 iç hat uçuşunda ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermeye başlayacak.

Gogo, çeşitli havayolu ortaklarında yolcuların yüzde 12’sine internet sağladığını söylüyor; ancak Delta’nın bu hizmeti ücretsiz vereceğini düşündüğümüzde bu rakam ciddi bir şekilde artacaktır. Nitekim buradaki testin amacı, Gogo sunucuları üzerindeki yükü görmek olacak.

Delta Air Lines’ın Ürün Müdürü, Wall Street Journal 'a verdiği demeçte, "Test, bu son derece karmaşık programın doğru yapılması için anahtar olacaktır. Wi-Fi hizmetin hayata geçirilebilmesi için çok daha fazla yaratıcılık, yatırım ve planlama gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Wi-Fi hizmetini uçaklara kurmak ve bunu devamlı hale getirmek Delta için oldukça pahalıya patlayabilir. Esasen JetBlue şu anda tüm yolculara ücretsiz internet erişimi sunan tek büyük ABD’li havayolu şirketi konumunda.

Yukarda da belirttiğimiz gibi Delta, ücretsiz Wi-Fi testlerine 13 Mayıs itibarıyla başlayacak; ancak hizmetin bütünüyle ne zaman kullanılacağı henüz belli değil.