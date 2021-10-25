Delta Varyantının Fotoğrafları Yayımlandı

Delta varyantının fotoğrafları paylaşıldı. Rusya'da yer alan Vektör Bilim Merkezi, fotoğrafları elektron mikroskop kamerası ile çekti. Sahip olduğu yüksek bulaşıcılık oranı ile tüm dünyayı endişelendiren Delta, kısa süre içerisinde çok sayıda ülkede görülmüştü.

Delta Varyantının Fotoğrafları Paylaşıldı

Geçtiğimiz aylarda Hindistan'da yeni bir varyant ortaya çıkmıştı. Varyant, ilk olarak "Hindistan varyantı" olarak isimlendirilmişti fakat Hindistan Bilgi Teknoloji Bakanlığı, varyanta ülkenin isminin verilmesinin yanlış olduğunu belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun üzerine varyantları Yunan alfabesinin harfleri ile yeniden adlandırdı. Böylece Hindistan varyantının ismi "Delta" oldu. İlk başta Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı kısa süre içerisinde dünya geneline yayıldı.

Yüksek bulaşıcılık oranına sahip olması nedeni ile tüm dünyada endişe yaratan Delta varyantının 100'den fazla ülkede tespit edildiği açıklanmıştı. Epidemiyolog Neil Ferguson, Delta'nın Alfa'dan (İngiltere varyantı) yaklaşık olarak yüzde 60 oranında daha bulaşıcı olduğunu ve daha ciddi hastalık potansiyeli taşıdığını düşünüyor.

Sputnik'teki habere göre EpiVakKorona aşısını geliştiren Vektor Bilim Merkezi, Delta'nın fotoğraflarını elektron mikroskop kamerası ile çekti. Vektör Bilim Merkezi tarafından paylaşılan fotoğraflar ile birlikte Delta'nın nasıl göründüğü ortaya çıktı.

Delta Varyantının Belirtileri Neler?

Öksürük

Nefes Darlığı

Ateş

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Vücut ağrısı

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir açıklamada, Delta varyantının belirtileri arasında öksürük, ateş, nefes darlığı, vücut ve baş ağrıları gibi semptomların yer aldığı belirtildi. En çok bildirilen belirtilerin ise baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı olduğu açıklandı.

Koronavirüs Aşıları Delta Varyantına Karşı Etkili mi?

İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından mayıs ayının sonlarında yapılan araştırma, iki doz BioNTech ya da AstraZeneca aşısının Delta'ya karşı etkili olduğunu gözler önüne serdi. Söz konusu varyanta karşı BioNTech aşısı yüzde 88 oranında etkiliyken AstraZeneca aşısı ise yüzde 60 oranında etkili olduğunu belirtelim. Her iki aşının da bir dozu B1617.2'ye karşı yüzde 33,5 oranında etkinliğe sahip.

Bu çalışma aynı zamanda ABD'de kullanılmakta olan başka bir aşı olan Moderna için de umut vaat ediyor olabilir. Moderna aşısı, Birleşik Krallık'ta yaygın olarak kullanılmadığı için bu çalışmada kullanılmıyor fakat Moderna ve Pfizer'in her ikisi de mRNA tabanlı aşılardır ve benzer etkinlik oranlarına sahiptir.

İskoçya'daki çalışmada Delta'ya karşı iki doz BionTech aşısının %79, iki doz AstraZeneca aşısının ise %60 oranında etkili olduğu ortaya çıktı. Söz konusu etkinlik oranları, iki doz uygulandıktan iki hafta sonra gözlemlendi.