Depremde Arama Kurtarma İçin Yapay Zeka Kullanıldı!

Depremlerde arama kurtarma faaliyetleri her açıdan büyük önem taşıyor. Özellikle hasar tespiti açısından olan önemini ülkemizde yaşanan büyük deprem ile birlikte daha fazla anlamış olduk.

Yapay zeka sistemlerinden biri olan xView2, bu gibi benzer süreçleri derin öğrenme teknolojisi ile çözüme kavuşturuyor. Yapay zekanın, genel olarak dünyanın her noktasındaki belli başlı sorunları çözme yeteneği biliniyor. Özellikle xView2 gibi derin öğrenme ile geliştirilen yapay zeka sistemleri fazlasıyla işe yarar sonuçlar alınmasını sağlıyor.

Ne yazık ki 2 haftadır etkileri devam eden, artçılarla da hafiflemeyen depremde xView2 kullanıldı. Aynı şekilde Suriye'de de eş zamanlı yaşanan depremde de aynı teknolojiden yararlanıldı.

XView2 ile Hasar Tespiti Yapıldı

Türkiye'de deprem sonrasında arama kurtarma ekipleri tarafından hasar tespiti için kullanılan xView2'nin geliştirilmesi Microsoft, Berkeley ve California Üniversitesi gibi kurum ve kuruluşların desteği ile gerçekleşti.

Yapay zeka sistemi ile afet bölgelerindeki bina ve alt yapı hasarları belirlemenin yanı sıra hasarın ciddiyetini hızlı bir şekilde tespit etmek için de uydu görüntülerini makine öğrenimi ile birleştiren sisteminden faydalanıldı.

Son 5 yıl içerisinde Türkiye ve Suriye'deki depremden önce orman yangınları ve Nepal sel felaketi sonrasında xView2'nin kullanıldığını da söylemeden geçmeyelim. Savunma İnovasyon Birimi baş yapay zeka bilimcisi Ritwik Gupta, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Eğer bir hayat bile kurtarabilirsek, bu teknolojiyi iyi bir şekilde kullanmış oluruz.”

Açıklamada, xView'nin Adıyaman bölgesinde en az iki farklı yer ekibi tarafından kullanıldığını, farkında olunmayan ve hasar görmüş olduğu yapay zeka ile tespit edilen yerlere de bu sistem sayesinde ulaşabildiklerinin de altını çizdi.