Destekleme ve Yetiştirme Kursu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Destekleme ve yetiştirme kursu başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz olarak sunduğu kurslara nasıl kayıt yapılır? DYK başvurusunun nasıl yapıldığını tüm detaylarıyla anlatıyor.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıfların ve açık öğretimde okuyan öğrencilerin yararlanabildiği ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursu başvuruları e-Kurs sistemi üzerinden dakikalar içerisinde yapılmakta.

Resmi örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs sistemi üzerinden başvuru yapması gerekmekte. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler ise e-Devlet üzerinden e-Kurs modülüne erişerek kurs başvurusu yapabilmekte.

Kurs başvuruları 23 Eylül 2019'a kadar devam edecek. e-Kurs sistemine giriş yapıldıktan sonra öğrenciler ister kendi okullarında açılan kurslara isterse de ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine başvuru yapabilmekte.

e-Kurs sistemi üzerinden kurs açan öğretmenlerin listesine kolayca erişim sağlanmakta. Bu listeden öğrenciler kurs öğretmenini seçebilmekte. e-Kurs sistemine ulaşmak için hemen buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Kurs sınıfları 24 Eylül ile 29 Eylül tarihleri arasında belli olacak ve kurslar 30 Eylül'den itibaren başlayacak. Şimdiden iyi dersler dileriz!