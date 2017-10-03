Dikkat! İnternetiniz Kullanılarak Yasadışı İçerikler İndiriliyor Olabilir

İndirilen yasadışı içerikler, birçok internet kullanıcısının başını ağrıtabiliyor. Kanada’nın Ontario eyaletinde yaşayan 60 yaşındaki bir kadından, porno indirdiği gerekçesiyle 20.000 dolar tazminat isteniyor. İşte ilginç haberin detayları.

Telif hakkı bulunan içerikleri yasadışı bir şekilde indirmeniz, bir takım sorunlara yol açabilir. Tabii, siz yerine Wi-Fi ağınıza sızmış birileri de insiyatifiniz dışında yasadışı içerikler indirebilir. Bu nedenle haberimizi dikkatlice okumanızda ve önlem almanızda fayda var.

Geçtiğimiz günlerde iki firma, pornografik içerikleri indirdiği gerekçesiyle 60 yaşındaki bir kadınla iletişime geçti. Telif haklarını ihlal eden ve bu nedenle 20.000 dolar ödemesi gereken kadın hayatının şokunu yaşadı.

CNC News’e olay hakkında açıklamalar yapan yaşlı kadın, “Hayatımda hiçbir zaman porno indirmedim. Şu anda dehşete düşmüş durumdayım. Üstümde devasa bir dava var” dedi.

Bu hafta 5 yeni pornografik videonun indirildiği ile alakalı bir başka mail daha alan kadın, evde sadece kocasının olduğunu ve bilgisayardan indirme yapmayı bilmediğini söylerken; tek ihtimal olarak bir başkasının Wi-Fi ağına girmiş olabileceğini düşünüyor. Belki de kadının kocası bilgisayar kullanmayı öğrenmiştir ya da hakikatten birileri Wi-Fi ağına sızarak bu içerikli indirmiş olabilir, emin değilim.

2015'te Kanada'da çıkan yasadan sonra internet sağlayıcıları ile birlikte telif haklarını koruyan şirketler ortak çalışarak, IP adresleri üzerinden yasa dışı indirmeleri kontrol edebiliyor.