Discord Abonelik Sistemi ile Sunucu Sahiplerine Kazandıracak

Discord, abonelik sistemi ile sunucu sahiplerinin para kazanmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Dünyanın en büyük topluluklarına ev sahipliği yapan uygulamanın arkasındaki isimler, topluluk kurucularına sunucunun bir kısmına ya da tamamına erişmek için premium üyelik satmasına olanak tanımaya başlıyor.

Discord Abonelik Sistemi ile YouTube'u Esas Alacak

Discord, söz konusu premium üyelik yeniliğinin topluluk oluşturucuları tarafından en çok istenen özelliklerden biri olduğunu söyledi. Bunu "Patreon" gibi üçüncü taraf aracılığı ile yapmak mümkün ki bu yöntemi şu anda birçok topluluk kullanıyor olsa da doğrudan Discord üzerinden yapmak mümkün değildi.

Discord, premium üyeliklerin ne gibi fayda sağlayacağına yönelik açıklamasında da bu özelliğin topluluklar için birinci sınıf deneyimler sunmanın modern ve basit bir yolu olduğunu belirtti. Bu üyelikleri doğrudan Discord üzerinden ayarlayabilir, kademeli olarak avantajlar belirleyebilir ve üye katılımı ile ilgili ayrıntılı analizleri görüntüleyebilirsiniz.

Hızlı ve sorunsuz bir süreci ön plana alan Discord, üyelerin ödeme yaptıktan sonra kendisine tanınan avantajlardan yararlanabileceğini ifade ediyor. Bu üyelik sisteminin en iyi yanı ise bütün işlemlerin yalnızca Discord'da gerçekleşmesi. Yani kullanıcıların bu özellik sayesinde Patreon ve benzeri platformlara bağımlı olmasına artık gerek kalmıyor.

Yeni özellik şu anda küçük bir topluluk ile test ediliyor. Discord, şimdiye kadar aldığı geri bildirimlerden de oldukça memnun ve heyecanlı olduğunu öne sürdü. Kullanıcıların memnun olması elbette ki şaşırtıcı olmadı. Kanal sahipleri zaten bunu yapabiliyordu fakat premium üyelik için başka platformlara bağımlılığını korumak zorundaydı.

Platformda yer alan topluluk yöneticilerine ekstra zorluk çekmeden daha kolay para kazanmalarını sağlamak, hiç kuşkusuz ki platformu daha ilgi çekici hale getirecektir. Bu sadece topluluk yöneticileri için değil, Discord için de çok kazançlı bir özellik olacak. Üyelik ücretlerinden ne kadar kesinti yapılacağını henüz açıklamasa da bunu en azından uzun vadede tamamen ücretsiz yapmayacağı düşünülüyor.

Discord abonelik sistemi, 2022 yılında daha fazla Discord topluluğunun deneyimine sunulacak. Discord'u eğer henüz kullanmıyorsanız bu özellik platformu kullanmaya ve topluluk inşa etmeye başlamak için iyi bir fırsat gibi görünüyor.