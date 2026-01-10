Netflix Rakibi Platform TikTok'a Dönüşüyor!

Son yıllarda dikey formattaki kısa videolar günlük yaşamda önemli bir yere sahip. 2013 yılında Vine ile temelleri atılan ve son birkaç yılda TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts sayesinde giderek yaygınlaşan bu format kullanıcıların dikkat süresini kısaltıyorken, odaklanma becerisini ise resmen zayıflatıyor. Ancak dijital çağın bu yeni alışkanlığından vazgeçmek de pek mümkün değil. Hatta bir salgın gibi.

Bunun farkında olan dijital platformlar ise etkileşimi artırabilmek için bu salgından yararlanmaya çalışıyor. Neredeyse tüm sosyal medyalarda var olan özellik, popüler dijital akış platformlarına da geliyor. Netflix geçen sene kısa video özelliğini kullanıcılarla buluşturdu. Şimdi gelen bilgilere göre Disney+ da benzer bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Disney+ İçin Kısa Video Özelliği Yolda

Disney, bu yeniliği teknoloji dünyasının kalbinin attığı CES 2026 fuarı kapsamında düzenlediği etkinlikte duyurdu. Yapılan açıklamaya göre şirket, dikey formattaki kısa video özelliğini bu yıl içerisinde kullanıma sunmayı planlıyor. Net bir tarih paylaşılmasa da plana göre ilk aşamada Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılabilecek.

Kısa video içeriklerinde dizi ve filmlerden alınan kliplere yer verilecek. Buna göre en iyi Disney+ dizilerini görebiliriz. Disney, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada bu deneyimin “haber ve eğlence alanlarında genişledikçe evrileceğini ve Disney+’ı her gün ziyaret edilmesi gereken bir platform hâline getirecek, daha kişiselleştirilmiş ve dinamik bir yapı sunacağını” belirtti.

Disney Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Erin Teague ise konuya ilişkin açıklamasında “Dikey videoyu kullanıcıların temel alışkanlıklarına doğal bir şekilde entegre etmeyi hedefliyoruz. Yani kopuk ya da rastgele bir deneyim söz konusu olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki aylarda yenilikle ilgili daha fazla bilgi gelmesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.