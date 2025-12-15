Resident Evil Serisi Çok Ucuzladı! Dev İndirimi Kaçırmayın

Resident Evil serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Resident Evil 4, Resident Evil 3 ve Resident Evil 7 Biohazard dahil olmak üzere pek çok oyun indirime girdi. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan bu kampanya 18 Aralık tarihinde sona erecek.

Steam'de Resident Evil Serisi İndirime Girdi

Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil 3, Steam'de yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi zombi oyunları arasında yer alan yapım 29.99 dolar (1.280 TL) yerine 7.49 dolar (319 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda. Metacritic puanı ise 100 üzerinden 77 seviyesinde.

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Resident Evil 7 Biohazard yüzde 60 oranında indirime girdi. Hayatta kalma ve korku türlerindeki oyun 14.99 dolardan (640 TL) 5.99 dolara (255 TL) düştü. Capcom tarafından 2017 yılının ocak ayında piyasaya sürülen oyunun Steam'de en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Resident Evil Village de yüzde 75 oranında indirime girdi. Atmosferi başarılı şekilde yansıtan oyunun fiyatı 29.99 dolardan (1.280 TL) 7.49 dolara (319 TL) düştü. Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan yapım 2021 yılında piyasaya sürüldü. Hayatta kalma ve korku türlerindeki yapımın Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" şeklinde.

Hayatta kalma ve korku türlerindeki Resident Evil 2 yüzde 75 oranında indirime girdi. Capcom tarafından geliştirilen 29.99 dolar (1.280 TL) yerine 7.49 dolar (319 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 89 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "son derece olumlu" durumda.

İndirime Giren Resident Evil Oyunları