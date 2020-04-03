Dolandırıcıların "BDDK Geri Ödeme Yapıyor" İddiasına Kanmayın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) son dönemde kurumun adını kullanarak dolandırıcılık girişimlerinde bulunanlara karşı vatandaşları uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada alınması gereken önlemlere de yer verildi.

Bazı vatandaşların sosyal medya hesaplarına bazı vatandaşlarınsa cep telefonlarına mesaj gönderen BDDK dolandırıcıları, şirket tarafından alınan kararla birlikte geri ödeme yapılacağını vaat ediyor. Bu duruma inanan vatandaşlar ise kendilerine mesaj atan kişilere kart bilgilerini yolluyor.

Gönderilen mesajlardaki bu uyarının dikkate alınmaması gerektiğini belirten BDDK, tüm bilgilendirmelerin "bddk.org.tr" adresinden yapıldığını da dile getirdi. Ayrıca BDDK göndermiş gibi mesaj atanların polise ihbar edilmesi ve bu durumun hızlı bir şekilde sonlandırılması isteniyor.

BDDK'nın Başlattığı e-Şikayet Nedir?

Bu tarz dolandırıcılara karşı e-şikayet sistemi açtıklarını hatırlatan BDDK konuya ilişkin şunları yazdı: "Kurumumuz resmi internet sitesinde yer alan 'iletişim' sekmesi altındaki 'E-Şikayet' bölümünden ekran görüntüsü ve varsa diğer belgeler ile birlikte kurumumuza ihbarda bulunması önem arz etmektedir."