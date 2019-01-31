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Dünya Genelinde Siber Güvenlik için 3 Milyon Uzman Aranıyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Güvenlik

Günümüz teknolojisinde siber tehditler büyük risk teşkil ettiğinden dolayı her geçen gün uzman ihtiyacı artıyor. ESET Güvenlik Araştırmacısı Stephen Cobb, küreselde siber güvenlik personeli açığının 3 milyona yaklaşmış olduğunu söyledi.

Çeşitli ülkelerden uzmanları bünyesinde toplayan sertifikalı siber güvenlik uzmanları birliği ISC tarafından ortaya atılan bilgilere göre dünya genelinde siber güvenlik uzmanı ihtiyacı günden güne artıyor. 2019 yılı içerisinde 2,9 milyon siber güvenlik koltuğunun boşta olduğunu belirten ISC, personel yetiştirilmesini istiyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan ESET Güvenlik Uzmanı Stephen Cobb ise bu ihtiyacın daha da artabileceğini söyledi. “2016'da gerçekleştirdiğim araştırmamda, doğru siber güvenlik yeteneğini bulmanın orta düzeyde veya çok zor olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 83 seviyesindeydi” şeklinde konuşan Cobb, siber güvenliğe önem verilmesini istiyor.

İnternete Bağlanan Her Cihaz Siber Tehdit

Drone'lardan akıllı ses sistemlerine, akıllı evlere, arabalara ve hatta sunucusuz uygulamalara kadar yeni teknolojileri barındıran cihazların büyük güvenlik tehditi oluşturduğunu dile getiren araştırmacı, siber güvenlik alanında personel eksikliği için çalışmalara başlanılması gerektiğini savundu ve sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Genel anlamda, internete bağlanan her yeni cihaz, potansiyel saldırı alanlarının sayısını artırmaktadır. Bu cihazlar denenmiş ve test edilmiş teknolojilere kıyasla yeni olduklarından, onları korumak adına gerekli olan beceri düzeyi de artmaktadır. Kötü niyetli kişilerce çıkar elde etmek amacıyla kullanılabilecek yeni güvenlik açıklarını da beraberinde getiriyorlar ancak buna karşı koyabilecek yeterlilikte uzman bulunmuyor."

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