Dünyanın İlk Sualtı Müzik Grubu 'Between Music' ile Tanışın

Sualtında gerçekleştirdiği sıra dışı müzik performanslarıyla tüm dünyanın ilgi odağı olan müzik grubu 'Between Music' gerçekleştirdiği gösterilerle izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Danimarkalı beş sanatçıdan oluşan dünyanın ilk sualtı müzik grubu Between Music, alışılmışın dışında bir müzik ziyafeti veriyor. Uzun yıllar su altında müzik yapmanın yollarını arayarak, derin deniz dalgıçlarından, bilim insanlarına, zanaatkarlardan çeşitli üniversitelere kadar birçok kesimin bilgisine başvuran sanatçılar; ABD, Kanada, İngiltere ve Danimarka'daki alet yapımcılarıyla sualtı orgu, perküsyon, elektromanyetik arp gibi müzik enstrümanlarını geliştirmeyi başardı.

Görsel ve işitsel performansı en üst seviyeye taşıyarak seyircilere inanılmaz bir deneyim yaşatan Between Music, AquaSonic turnesi dahilinde tüm dünyayı geziyor. Son olarak geçtiğimiz yıl Hollanda, Rotterdam'daki Operadagen festivalinde sahne alan dünyanın ilk sualtı müzik grubu, şimdi de Avustralya'nın Sidney şehrinde gösteri düzenleyecek.

2013 yılında New York merkezli FuturePerfect Productions tarafından desteklenmeye başlanan AquaSonic projesi, daha önce eşi benzeri görülmemiş tamamen orijinal bir performansı gözler önüne seriyor.

Between Music'in kurucularından Robert Karlsson, gerçekleştirdikleri performansın çok zor olduğunu ancak bu zorluğun kendileri için bir motivasyon kaynağı olduğunu söylüyor. Karlsson, "Suyun altında canlı müzik yaparken, başka hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Sadece kalbinizle çaldığınız müzikler, izleyiciyle aramızda özel bir bağ oluşmasını sağlıyor" diyor. Suyun, dinlerin ve kültürlerin ötesinde tüm insanlığın ortak bir noktası olduğunu söyleyen Karlsson, gösteriyi daha geniş kitlelere yayma amacında olduklarını söylüyor.

Grubun asıl kurucusu ve solisti Laila Skovmand, 10 yıl önce bir kase suda nasıl şarkı söylenebileceğini incelemeye başlamış. Birkaç yıl sonra da Skovmand’ın büyük bir su tankı içinde şarkı söyleme çabalarıyla bu girişim hayata geçmiş. Bununla birlikte grup üyeleri, nefes almak için bir cihazdan da faydalanmıyor. Dolayısıyla müzisyenler gösteriler sırasında kompozisyonun bir parçası şeklinde zaman zaman su yüzüne çıkarak nefes alıyorlar.

Sidney Müzik Festivali 2018 kapsamında, 6-9 Ocak'ta AquaSonic turnesi dahilinde bir konser verecek olan Between Music'i, umuyoruz yakın bir zaman içinde Türkiye'de de görebiliriz.