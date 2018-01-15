Dünyanın İlk Yapay Zekalı Seks Robotu Satışa Çıkıyor

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan seks robotları, artık günlük hayatın bir parçası haline gelmeye başladı. Tarihin ilk seks robotu olan ve sahip olduğu yapay zekası sayesinde karşıdaki kişiyle insanlar gibi sohbet edebilen Harmony, yakında satışa sunulacak.

Özellikle 2017'de kullanım alanı gitgide artan ve birçok bilimsel araştırmaya konu olan seks robotları, sadece geçtiğimiz yılın değil 21. yüzyılın en dikkat çeken teknolojilerinden bir tanesi.

Yapay zekanın insana benzeyen bir görünüme kavuşmasını sağlayan ve robotik devrimin en önemli parçalarından biri olarak gösterilen Harmony, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2018 fuarında görücüye çıktı.

Real Botix'in CEO'su Matt McMullen tarafından geliştirilen Harmony'nin kişiliği akıllı telefona yüklenen bir uygulama ile seçilebiliyor. Kullanıcılar kaprisli, sinirli veya sevgi dolu gibi çok sayıda kişilik seçeneğinden birini yükleyebiliyor. Hatta seks robotunu satın almasanız dahi, uygulamayı telefonunuza indirerek yapay bir kişilik yaratarak onunla etkileşime geçebiliyorsunuz.

Harmony, Basit Bir Seks Robotu Değil

Matt McMullen, Harmony'nin bir seks oyuncağından fazlası olduğunu söylüyor. "İnsanların evlerinde özel bir yerleri var ve kişiliğini seçebiliyorsunuz. Yapay zeka ile insanlara robotun kişiliğini yaratmak için imkan veriyoruz" diyen McMullen, Harmony'nin yapay zekasını geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmalarına uygun bir şekilde ağız hareketleri yapabilen, gözlerini kırpabilen ve başını oynatabilen Harmony, karşısındaki insanla sohbet ederek, şakalaşabiliyor. Peki, seks robotunun fiyatı ne kadar olacak? Şirket, Harmony'nin fiyatını resmi olarak açıklamamış olsa da, fiyatın 8 bin ila 10 bin dolar arasında olacağı söyleniyor.

"Tekinsiz vadi" diye tanımlanan, robotlar ve kuklaların insansı görünüme yaklaşmaya başlarken daha ürpertici hale geldiği teorisi, şu sıralar pek çok bilim insanı tarafından tartışılmakta. Harmony'nin yakında satışa sunulacak olması bu tartışmaları daha da alevlendirebilir.

Erkek Versiyonu da Geliyor

Matt McMullen, geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk kadın seks robotu olan Harmony'nin erkek versiyonun da yapılcacağını duyurmuştu.

Daily Star Online gazetesine verdiği röportajda McMullen, "Yapay zekaya sahip robotun erkek versiyonu üzerinde çalışıyoruz" dedi. "Sonunda erkek ve dişi versiyonları bulunabilecek" ifadelerini kullanmıştı.