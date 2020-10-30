E-Nabız Üzerinden Koronavirüs Aşı Listesi Oluşturulmaya Başlandı

Yeni tip koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürürken çok sayıda ilaç firması tarafından koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Sağlık Bakanlığı, E-Nabız üzerinden koronavirüs aşı listesi oluşturmaya başladı.

Koronavirüs Aşı Listesine Kimler Dahil Edilecek?

Sağlık Bakanlığı, grip aşısının ardından E-Nabız hizmeti üzerinden yeni tip koronavirüs aşısında öncelik verileceklere dair bir liste oluşturmaya başladı. Hürriyet’te yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmaya başlanan koronavirüs aşı listesinde ilk olarak genç ve sağlıklı grup yer alacak. Risk alınmaması için ilk etapta 65 yaş üzerine COVID-19 aşısı yapılmayacak.

Paylaşılan bilgilere göre Çin’den 5 milyon doz aşı getirilecek. Çin’den getirilen aşı, E-Nabız üzerinden belirlenen kişilere iki doz halinde uygulanacak. Her aşamada 2.5 milyon vatandaşa aşı yapılacağı belirtildi. BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili ön bağlantıların yapıldığı da ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs aşısının bağışıklıklarının ne kadar süreceği ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Çalışmaların normalde olması gerekenden daha hızlı bir şekilde tamamlanmasından ötürü COVID-19 aşısıyla ilgili bazı tereddütlerin oluştuğu fakat ciddi problemlerin beklenmediği ifade edildi. COVID-19 aşısı, grip aşısının uygulamasından daha farklı olacak çünkü koronavirüs aşısında ilk olarak genç ve sağlıklı vatandaşlara uygulanacak.

Yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşılar 65 yaş üstü vatandaşlara yapılmayacak. Bunun sebebi ise söz konusu aşıların 65 yaş üzeri yaş grubunda hiç denenmedi. Bu sebepten ötürü bu yaş grubu riske atılmayacak. Koronavirüs aşı listesinde önceliğin polisler, sağlık çalışanları veya vatandaşların yoğun olduğu noktalarda görev yapan kişilere verileceği belirtildi.

Bilimsel çalışmalar ve alınan önlemler ile beraber yaz aylarında sorunun aşılabileceği belirtildi. Pandemiyle ilgili orta vadeli planlamada, aşı bağışıklığı, virüsün mutasyona uğrayarak yok olması ve toplumsal bağışıklığın meydana gelmesi olmak üzere üç başlığın önem taşıdığı ifade edildi. Bu tarz pandemi süreçlerinin ortalama 1.5 yıl sürdüğü bilgisi de paylaşıldı.

Türkiye Koronavirüs Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 29 Ekim'den itibaren toplam hasta sayısı 370.832 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 10.099'a yükseldi. İyileşen hasta sayısının 320.762 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.916 olduğu belirtildi.