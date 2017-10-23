E-ticaret Sitesi Aliexpress, Erişime Kapatıldı!

Dünyanının en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi olan Aliexpress.com, şok bir kararla erişime kapatıldı. Sitenin neden kapatıldığına dair henüz net bir bilgi yok, fakat engellemeden şu an için Türk Telekom kullanıcılarının etkilendiği söyleniyor.

Çin menşeli olan ve Asya'nın en büyük online alışveriş sitesi Aliexpress.com bugün itibarıyla erişime kapatıldı. Aliexpress’in neden kapatıldığı hakkında şu an için net bir bilgi yok, fakat söylentilere göre siteyle alakalı soru yaşayan bir kullanıcının siteyi mahkemeye verdiği ve bundan dolayı kapama kararı çıktığı düşünülüyor.

Türkiye'de oldukça popüler olan e-ticaret sitesine, VPN yardımıyla girilebiliyor. Bununla birlikte, forumlarda bazı kullanıcılar siteye girebildiklerini, bazıları da giremediklerini ifade etmiş. Engellemeden şu an için Türk Telekom aboneleri etkilenirken, Superonline kullanıcılarının herhangi bir engellemeye maruz kalmadığı ifade ediliyor.

Ayrıca, Aliexpress.com’dan sipariş verenlerin endişelenmesi gereken bir durum yok. Zira paketlerde Aliexpress’e ait bir ibare bulunmuyor. Dolayısıyla gümrükte herhangi takılma olmayacaktır.

Konu ile ilgili detaylar gün yüzüne çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.