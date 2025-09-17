EA SPORTS FC 26'nın Türkçe Spikerli Oynanış Videosu Paylaşıldı

Alışkanlıktan dolayı FIFA 26 olarak da bahsedilen yeni futbol oyunu EA SPORTS FC 26 ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. EA SPORTS FC 26'nın Türkçe spikerli videosu yayınlandı. 1 dakika 23 saniye uzunluğundaki video kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

EA SPORTS FC 26'nın Türkçe Spikerli Videosu Nasıl İzlenir?

Geçtiğimiz haftalarda EA SPORTS FC 26'nın Türkçe spikerleri arasında Özkan Öztürk ve Ertem Şener'in yer alacağı açıklanmıştı ancak bununla alakalı herhangi bir oynanış videosu yayınlanmamıştı. Bu nedenle Türkçe spikerlerin nasıl olacağı büyük bir merak konusu olmuştu.

YouTuber Enis Kirazoğlu, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden FC 26'nın Türkçe spikerli oynanış videosunu paylaştı. Bu video ile beraber çok sayıda oyuncu tarafından merak edilen soru yanıtlandı. Videoda Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin mücadelesine tanık oluyoruz.

FC 26 Türkçe spikerler

(görüntü biraz soluk kalmış, kayıttından dolayı öyle.)



FC 26 Lansmanına davetliydim. Orada bulduğum boş PS5’lerden birine dalıp kaydettim. pic.twitter.com/E1had98wc9 — Enis (@EnisKirazoglu) September 16, 2025

EA SPORTS FC 26 Türkiye Fiyatı

EA SPORTS FC 26'nın standart ve ultimate olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. Bu sürümler Steam, Epic Games Store, PlayStation mağazası ve Xbox mağazası üzerinden ön siparişe açıldı.

Steam'de oyunun standart sürümü 69,99 dolar (2.890 TL), ultimate sürümü ise 99,99 dolar (4.129 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Epic Games Store'da standart sürüm için 2.599,99 TL, ultimate sürüm için 3.599,99 TL fiyat belirlendi.

Xbox ve PlayStation mağazalarında yeni futbool oyununun standart sürümü 2.899,99 TL, ultimate sürümü ise 4 bin TL'ye satılıyor. Ultimate sürüm, oyuna çıkışından yedi gün önce erişim ve Kariyer içeriği ve Clubs içeriği dahil birçok avantaj sağlıyor.

EA SPORTS FC 26 Çıkış Tarihi

EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak. Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan EA SPORTS FC 25, 27 Eylül 2024 tarihinde çıkmıştı.