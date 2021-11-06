Ekim 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Belli Oldu

Ekim 2021 en çok indirilen uygulamalar açıklandı. Sensor Tower'ın yayımlamış olduğu yeni raporla 2021 yılının ekim ayında dünya genelinde en fazla indirme sayısına ulaşan uygulamalar belli oldu. Peki, geçtiğimiz ay en çok hangi uygulamalar indirildi?

Ekim 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Listesi

TikTok Instagram Facebook WhatsApp Telegram Snapchat Messenger Meesho Spotify CapCut

Sensor Tower, yayımladığı rapor ile birlikte 2021 yılının ekim ayında en çok indirilen uygulamalarını duyurdu. Yayımlanan rapora göre milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok, ekim ayında da büyük bir başarının altına imza attı.

Sosyal medya hizmeti TikTok, 57 milyondan fazla indirme ile en fazla indirilen uygulama oldu. Uygulama, toplam indirme sayısının yüzde 17'sini Çin'den, yüzde 11'ini ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti. Sosyal medya uygulaması, eylül ayında 59 milyondan fazla indirilmişti.

Instagram, 56 milyonu aşkın indirme ile Ekim 2021'de en çok indirilen ikinci uygulama oldu. Görüntü tabanlı sosyal medya uygulaması, toplam indirme sayısının yüzde 39'unu Hindistan'dan, yüzde 6'sını ise Brezilya'dan elde etti.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya hizmeti Facebook konumlandı. Dördüncü sırada anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp yer aldı. Beşinci sırada Telegram isimli anlık mesajlaşma uygulaması bulunuyor.

Popüler sosyal medya platformu Snapchat, Sensor Tower tarafından paylaşılan listenin altıncı sırasında yer aldı. Listenin yedinci sırasında ise Messenger isimli anlık mesajlaşma uygulaması konumlandı.

Sekizinci sırada Meesho uygulaması yer alırken dokuzuncu sırada ise dijital müzik hizmeti Spotify konumlandı. CapCut isimli video düzenleme uygulaması ise paylaşılan listenin son sırasında yer aldı.

Ekim 2021 App Store’da En Fazla İndirilen Uygulamalar

TikTok YouTube National Anti-Fraud Center WhatsApp Instagram Facebook CapCut Google Maps Taobao WeChat

Ekim 2021 Play Store'da En Fazla İndirilen Uygulamalar