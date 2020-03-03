Elektrikli BMW i4 Sedan Konsept Fotoğraflarıyla Karşımızda

Alman otomobil devi BMW, yeni elektrikli araba modeli BMW i4 ile piyasalara hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyordu. Merakla beklenen arabaların başında gelen BMW i4 Sedan için bugün oldukça başarılı kimi konsept fotoğraflar paylaşıldı.

Şimdilik BMW Concept i4 olarak anılan araba, şirketin elektrikli araba serisine yeni bir ekleme yapmak için tasarlanmıştı. İçerisinde barındıracağı farklı teknolojilerle ön plana çıkacağı söylenen aracın, görüntüsüyle futuristik bir hava katmaya geldiği de bilinenler arasındaydı.

2021 yılı içerisinde resmi olarak son kullanıcıya ulaşacak halinin gösterileceği açıklanan araba için bugün yeni fotoğraflar yayınlandı. BMW tarafından yayınlanan fotoğraflarda yeni modelin, birçok detayı verilmişti. Tasarıma dair ufak ipuçları barındıran görseller, özellikle çok beğenildi.

Aslında Kasım 2019'da yayınlanan kamuflajlı BMW i4 fotoğraflarına baktığımızda bugün yayınlanan konsept fotoğraflarla arasında büyük farklar olduğunu görmek mümkün. Buna rağmen BMW'nin her iki tasarımda da değişikliğe gidebileceği ve ortaya ortak bir sonuç çıkarabileceği söylenenler arasında yerini alıyordu. Oldukça hoş görünen o fotoğraflara ise hemen aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.