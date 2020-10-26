Mars'ta Yaşayacaklara Müjde! Elon Musk Mars'a İnternet Götürüyor

Elon Musk, Mars'a internet götürüyor. NASA'nın Ay'a taşınma projesi olan Artemis'le birlikte başlayacak Mars seyahati için SpaceX devreye giriyor. SpaceX, uydu internet yardımıyla Dünya ile Mars arasında iletişim ağı kuracak.

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Mars'a internet tesisleri taşımaya söz vererek insanları Kızıl Gezegen'de karşılamaya hazırlanıyor. İnsanların Mars'a taşınması için resmi bir tarih olmamasına rağmen, NASA'nın Ay misyonu Artemis ile 2024 yılında bu hazırlığın başlaması hedefleniyor. NASA, Mars'a gidilmesi için başlangıç ​​noktası olarak bir Ay üssü inşa edecek.

SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell'e göre Mars'a internet götürme süreci, SpaceX'in -tıpkı şirketlerin Dünya'da yaptığı gibi- Mars yörüngesine Starlink uydu sistemi inşa etmesiyle başlayacak. Shotwell, "İnsanları Mars'a gönderdiğimizde, iletişime ihtiyaç duyacaklar. Elbette her iki gezegeni birbirine bağlamanız gerekiyor ve bu nedenle Mars ile Dünya arasında güçlü bir iletişimimiz olduğundan emin olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Shotwell ayrıca SpaceX, insanları Mars'a götürmeye odaklanmış olsa da, Dünya'dan vazgeçmediklerini vurguluyor. Mars'a taşınan insanların, Dünya'daki insanlığı kurtarma şansının daha yüksek olduğuna inanan SpaceX direktörü şu ifadeleri kullandı:

"Aslında Mars'ın etrafında Starlink gibi bir takımyıldızın olmasının iletişim için daha da kritik olacağını düşünüyorum. İnsanlığı diğer gezegenlere taşımaktan bahsederken, Dünya'dan vazgeçmediğimizi anlamanızı istiyorum. Mars'a taşınmak, Dünya'dan pes etmenin değil, aslında insanlık için yeni bir şansın olacağının bir göstergesi."

Tüm bu umut veren açıklamalara rağmen SpaceX CEO'su Elon Musk ise bazı konularda vatandaşları uyarıyor. Musk, Mars'a seyahat eden ilk insanların neredeyse çok yüksek bir ölüm şansına sahip olduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda Musk, "Mars'a gitmek bence temel mesele değil. Temel sorun, bir üs inşa etmek, Mars'ta kendi kendine yeten bir şehir kurmaktır" şeklinde konuşmuştu.

İlk başta Mars'a uzay gemisi yakıt üssü (Mars Base Alpha) inşa edeceklerini söyleyen Musk, daha sonra ise bu üssün kendi kendine yetmesi için çalışacaklarını dile getirdi:

"Bunun çok zor ve tehlikeli olduğunu vurgulamak istiyorum, cesaret sahibi olmayanlar için uygun değil. Ölme şansın yüksek, gitmesi zor olacak ama işe yararsa oldukça şanslı olacaksınız."

Peki ya siz Mars'a taşınma fikri hakkında ne düşünüyorsunuz? Mars'a kurulacak internet ağıyla Dünya'ya iletişim geçmek yeterli olabilir mı?