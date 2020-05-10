Elon Musk’a Göre Matrix Hayal Değil! Konuşma ve Dil Öğrenmeye Gerek Kalmayabilir

Tesla CEO’su Elon Musk, nöroteknoloji firması Neuralink'in çalışmaları sayesinde, beş yıl gibi kısa bir süre içerisinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayabileceğini açıkladı.

Neuralink Cihazı İnsan Beynine Bağlanabilir

Kurucusu olduğu Neuralink firmasının çalışmaları hakkında konuşan Elon Musk, ABD’de katıldığı The Joe Rogan Experience adlı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Musk, bir Neuralink cihazının önümüzdeki yıl içinde ilk kez insan beynine bağnabileceğini umduğunu söyledi. Bu kapsamda pille çalışan bir çipin, bir insanın kafatası içerisine yerleştirilmesi ve buradan beyne elektrotlar gönderilmesi planlanıyor.

İlk nesil cihazların daha çok beyin yaralanmaları ve bozukluklarının tedavisinde kullanılacağını ancak ilerleyen dönemlerde bundan çok daha fazlasının mümkün olabileceğini belirten Musk, “Beyninizdeki herhangi bir yerle arayüz kurulabilir, bu yüzden cihaz görme yeteneğinizi iyileştirebilir.” dedi.

Musk, "5 yıl içinde konuşmanıza gerek kalmayabilir. Duygusal nedenlerle bunu hala yapabiliriz. Ancak bu cihazlarla çok hızlı ve daha hassas bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Dile ne olacağından emin değilim. Böyle bir durumda Matrix gibi bir şey olurdu. Farklı bir dilde mi konuşmak istiyorsunuz? Sorun değil, sadece programı indirin.” diye konuştu.

40,7 milyar dolar serveti bulunan Elon Musk’ın bu ilginç açıklamasının, Tesla’nın hisse fiyatlarının düşmesinden birkaç saat sonra gelmesi de dikkat çekici.