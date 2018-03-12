Elon Musk, “Westworld” Yapımcılarıyla Beraber Kısa Bir Film Yaptı

Elon Musk kısa süre önce hayranlarına, Falcon Heavy ve Starman roketlerinin fırlatılışı ile ilgili kısa bir film yapılacağının sözünü vermişti. Elon Musk geçtiğimiz günlerde resmi Instagram hesabından paylaştığı iki video ile bu sözünü gerçekleştirdiğini gösterdi.

Son dönemlerde Falcon Heavy ve Starman roketlerinin Mars yörüngesine fırlatışıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Elon Musk, büyük beğeni toplayan Westworld dizisinin yapımcılarıyla beraber bir kısa film yaptı. İki parça halinde yayınlanan kısa filmde, Falcon Heavy ve Starman roketlerinin uzaya fırlatılış hikayesi sunuluyor. Ayrıca kısa filme David Bowie'nin "Life on Mars" şarkısının eşlik ettiği görülüyor.

SXSW 2018 (South by Southwest Film Festival) kapsamında yayınlanan 2 parçalık video: