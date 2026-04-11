Samsung Zirveyi Kıl Payı Kaçırdı! En Çok Satan Telefon Markaları Açıklandı

Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, 2026’nın birinci çeyreğinde dünya genelinde en büyük akıllı telefon üreticilerini açıkladı. Markaların satış rakamları doğrultusunda belirlenen sıralama, sektördeki rekabetin son durumunu da gözler önüne serdi. Peki birinci sırada hangi şirket, pazar payı kaç? İşte tüm veriler!

2026'nın Birinci Çeyreğinde En Çok Satan Akıllı Telefon Üreticileri

Sıra Marka Pazar Payı 1 Apple %21 2 Samsung %20 3 Xiaomi %13 4 Oppo %11 5 vivo %8 6 Diğerleri %28

Verilere göre Apple, listenin ilk sırasında yer aldı. Pazarın yüzde 21’ini elinde tutan ABD’li teknoloji devi, özellikle iPhone 17 serisiyle güçlü bir satış yakaladı. iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde sunulan yenilenen arka tasarım ve dikkat çeken turuncu renk seçeneği dünya genelinde yoğun ilgi gördü. Bu ilgi de doğrudan şirketin satış rakamlarına olumlu şekilde yansıdı. Bu arada Apple'ın ilk kez bir birinci çeyrekte birinci olduğunu da söyleyelim.

Samsung ise yüzde 20 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı. Marka, Galaxy S25 serisi ve orta segment modelleriyle güçlü bir performans sergiledi. Öte yandan Galaxy S26 serisi mart ayının ortasında satışa sunuldu. Seri büyük ilgi görse de lansmanın çeyreğin sonuna denk gelmesi nedeniyle birinci çeyrek sonuçlarına ciddi bir katkı sağlayamadı. Eğer şubat sonu veya mart başı gibi daha erken bir tarihte piyasaya sürülseydi Samsung’un zirvede olma ihtimali daha yüksek olabilirdi.

Bununla beraber Çinli akıllı telefon devi Xiaomi ise yüzde 13 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Özellikle fiyat/performans odaklı modelleriyle öne çıkan şirket, Xiaomi 17 serisiyle de dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu serinin mart ayında küresel olarak satışa sunulması tıpkı Samsung’da olduğu gibi ilk çeyrek sonuçlarına etkileyici katkı sağlamadı. Ama Redmi Note serisinin satış performansı markanın toplam sevkiyatlarını önemli ölçüde artırdı.

Dördüncü sırada Oppo’yu görüyoruz. Yüzde 11 pazar payıyla listede yer alan Çinli üretici, özellikle Reno akıllı telefon ailesiyle öne çıkıyor. Amiral gemisi tarafında Samsung ve Apple kadar güçlü bir rekabet ortaya koyamasa da Hindistan ve Güneydoğu Asya pazarlarında en çok tercih edilen markalardan biri konumunda. Bu da Oppo’nun küresel sıralamada üst sıralarda yer almasını sağlıyor.

Son olarak vivo ise beşinci sıradan en çok satan akıllı telefon üreticileri listesine girmeyi başardı. Çinli üretici, özellikle kamera özellikleriyle öne çıkan modelleri ve orta segmentteki geniş ürün kataloğuyla dikkat çekiyor. Marka, bilhassa Hindistan ve Asya ülkelerinde gördüğü yoğun ilgi sayesinde küresel pazardaki konumunu korumayı sürdürüyor.

Editörün Yorumu

Samsung ve Apple arasındaki rekabet her zamanki gibi sürüyor. Genelde iki markadan birini zirvede görüyoruz ve bu durum 2026’nın ilk çeyreğinde de değişmiş değil. Samsung, Galaxy S26 serisini biraz daha erken piyasaya sürebilseydi liderlik koltuğuna oturabilirdi. Zira Apple ile arasında yalnızca yüzde 1’lik bir fark bulunuyor. Yılın ikinci çeyreğinde güncel sıralamanın nasıl şekilleneceğini ise hep birlikte göreceğiz.