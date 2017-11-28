En İyi Anti-Virüs Programları Listesinde Sürpriz İsim

Yeni yayınlanan bir en iyi anti-virüs programları listesi, Windows 10 üzerinde en iyi şekilde çalışan programları bizlere gösterdi. Liste başında Kaspersky yer alırken, sürpriz bir çıkış yapan AhnLab, ikinci sırada yer almayı başardı.

Almanya menşeli anti-virüs test laboratuvarı AV-TEST, Eylül ve Ekim 2017 arasında Windows 10 Home’da çalışabilen 21 farklı anti-virüs programını çeşitli testlerden geçirdi. Koruma, performans ve kullanılabilirlik konularında testten geçen programlara, 6 üzerinden puanlar verildi. Kaspersky girdiği bütün testlerden 6 alarak, 18 puanla testin zirvesine yerleşirken, beklenmedik bir çıkış ise AhnLab’dan geldi ve anti-virüs programı 18 puanla ikinci sırada kendine yer buldu.

Bitdefender, Symantec, Avira ve ESET çok bilinen ve kullanılan anti-virüs uygulamalarını geçmeyi başaran Ahblab, böylece kendine yeni bir pazar da yaratmış oldu. Bununla birlikte 17.5 skorda kalarak, birincilik koltuğunu kaçıran programlar arasında Symantec, McAfee, Bitdefender ve Avira yer aldı. Tüm bu uygulamalarıysa 17 puanla VIPRE Security ve Trend Micro izledi.

Windows 10 ile birlikte gelen Windows Defender isimli program ise oldukça gerilerde kaldı. Yapılan testlerden toplamda 13 puan alabilen Defender, listenin sonlarında kendine yer bulabildi. Listenin en son sırasındaysa Çinli Qihoo tarafından geliştirilen 360 Total Security programları yer aldı. Yapılan testler sonucunda alınan puanlar ve oluşan liste şöyle: