iPhone Alacaklar Dikkat: İşte En İyi Ekranlı iPhone Modelleri!

Akıllı telefonlarda ekran, kullanıcı deneyimi için oldukça önemli bir bileşen. Zira gün içerisinde mesajlaşırken, sosyal medyada gezinirken, oyun oynarken veya video izlerken sürekli olarak ekranla etkileşim kuruyoruz. Bu nedenle yeni bir akıllı telefon satın alırken işlemci ve kameralarla birlikte ekran özelliklerinin de mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor. Peki en iyi ekrana sahip iPhone modelleri hangileri? İşte sıralama...

En İyi Ekrana Sahip iPhone Modelleri

iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro Max iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 16 iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 15 Plus iPhone 15 iPhone 14 Plus iPhone 14 iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 12 iPhone SE (2022) iPhone X iPhone XS Max

Geçtiğimiz günlerde marka ayırt etmeden en iyi ekranlı telefonları sizinle paylaşmıştık. Fakat bu listede hiç Apple marka akıllı telefon yoktu. Biz de ekran açısından en iyi iPhone'ları paylaşmak istedik. Listeyi akıllı telefonları birçok açıdan karşılaştıran DxOMark yaptı. Sıralamanın birinci sırasında iPhone 17'yi görüyoruz. Geçen sene duyurulan model, en iyi ekranlı iPhone unvanına sahip.

iPhone 17'de 6,3 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızı sunan, ProMotion destekli bir ekran yer alıyor. Apple'ın ultra ince akıllı telefonu iPhone Air ise ikinci sırada. Bu telefondaysa 6,5 inç LTPO Super Retina XDR OLED panel bulunuyor. 1260 x 2736 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızıyla destekleniyor.

Öte taraftan üçüncü sıradaysa iPhone 17 Pro Max'i görüyoruz. Son tanıtılan serinin en güçlüsü olan bu mobil cihaz, 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekrana sahip. 1320 x 2868 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık da iPhone 17 Pro Max'in ekranında yer alan özellikler arasında.

Bununla birlikte iPhone 15 Pro Max dördüncü sırada. 6,7 inç LTPO Super Retina XDR OLED ekranla geliyor. Çözünürlüğü 1290 x 2796 piksel iken, yenileme hızı 120 Hz. Listenin devamında iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 16 da yer alıyor.

