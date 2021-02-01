İnternetteki En İyi Rahatlatıcı Video Olmaya Aday Video

İnternette en rahatlatıcı video olmaya aday bir video yayınlandı. Soğuk havalar ile birlikte sabun köpüğünün donmasını gösteren video çekildi. Bu video oldukça güzel ve rahatlatıcı olarak görünüyor. İşte en rahatlatıcı video olmaya aday o video ve detaylar.

En Rahatlatıcı Video Olmaya Aday Video

Hava sıcaklıkları eksilerde bulunuyor ve soğuk etkisini gösteriyor. Soğuk havalar ile beraber sabun köpüğünün donma anı kaydedildi. Sabun köpüğü sadece 30 saniye gibi kısa bir sürede dondu ve geride muhteşem dedirtecek bir görüntü bıraktı.

İnsanlar koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde vakit geçiriyor ve evlerde eğlenceli vakit geçirmek için çeşitli etkinlikler yapıyor. Bu etkinliklerden bir tanesi de soğuk havanın etkisi ile sabun köpüğünün donma anını izlemek oldu.

Kanada'da çekildiği söylenen sabun köpüğü donma anı videosu saatlerce tekrar tekrar izlenebilecek cinsten. Videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

Videonun -28 santigrat derece sıcaklıkta çekildiği belirtiliyor ve çok hafif bir rüzgarın yaşandığı söyleniyor.

Sabun Köpüğü Nasıl Donuyor?

Videoda yer alan sabun köpüğünü yapmak için bir karışım gerçekleştirildi. Karışım 100 mL ılık su, 17 mL bulaşık sabunu, 17 mL mısır şurubu ve 1 yemek kaşığı şekerden oluşuyor. Donacak bir köpük elde etmek için bu karışımın yapılması gerektiği konuşulmakta.

Sabun köpüğü donarken ortaya çıkan kar tanesine benzeyen şekiller bizce muhteşem görünüyor.

Sizler sabun köpüğünün donma anını gösteren video hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce video rahatlatıcı mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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