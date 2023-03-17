Liseli Gençler Enerji Temalı Robot Yarışması İçin Hazırlanıyor

Bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte, insanoğlu hayatını kolaylaştırmak ve daha da geliştirmek için farklı teknolojiler üretmeye devam ediyor. Bu teknolojilerin geliştirilmesinde ise gençlerin rolü oldukça büyük. Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisi, geleceğin teknolojik gelişimlerinin şekillenmesinde etkili oluyor. Bu doğrultuda, Amerika'da 31 yıldır FIRST® Vakfı tarafından, Türkiye’de ise 2018 yılından bu yana Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen FIRST® Robotics Competition, liseli gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak için büyük bir fırsat sunuyor. Bu yılki yarışmanın teması ise enerji kullanımı üzerine kurulu olacak.

Liseli gençlerin enerji temalı robotlarını yapacakları FIRST® Robotics Competition, dünya genelinde 30’dan fazla ülkeden 3350 takımın katılacağı bir yarışma. Yarışma, sezonlar hâlinde yıllık olarak düzenleniyor ve her sene farklı tema sponsorlarının katkıları ile dünyadaki güncel gelişmeler takip ediliyor. Yarışmanın 2023 teması enerji kullanımı olacak. Hem otonom hem de manuel olarak kullanılacak robotların belirli süreler içerisinde verilen görevleri tamamlaması istenecek. Yarışma teması, endüstriyel süreçlerdeki artan robotlaşma oranı ve robotların pil sınırları düşünülerek kurgulanmış olup, katılımcıların güncel sorunlarla henüz lise çağında etkileşime girebilecek ve buldukları çözümlerle kendilerini geleceğin dünyasına hazırlama imkânına erişecek.

Türkiye’de FIRST® Robotics Competition’a Yoğun İlgi

Türkiye’de Fikret Yüksel Vakfı tarafından yürütülen FIRST® Robotics Competition’a büyük ilgi var. 2018 yılından bu yana düzenlenen yarışmaya her yıl daha fazla liseli genç katılıyor. 2022 sezonunda Türkiye’deki 3 etkinlikte 6000’in üzerinde öğrenci ağırlanmıştı. 2023 yılı için Türkiye’deki etkinliklerde 16 ilden 120’nin üzerinde yerli takımın yanı sıra, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Hindistan, Kosova, Polonya, Romanya ve Birleşik Krallık’tan takımlar da yarışacak. Türkiye’de düzenlenecek 3 ayrı turnuva sonrasında, robot performansı ve sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan takımlar 19 - 22 Nisan tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri - Houston’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilcisi Ayşe Selçok Kaya konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Takımlarımız hem sosyal sorumluluk projeleriyle topluma fayda sağlıyor, hem de daha lisedeyken farklı çalışma alanlarını deneyimleyerek kariyer hedeflerini belirliyor. Yıllar içerisinde öğrencilerimizde ciddi ilerleme gördük. FIRST®’ün global destekçileri Türkiye’deki takımlara ve düzenlediğimiz etkinliklere belirli bir oranda destek veriyor. Fikret Yüksel Vakfı olarak, gençlere fırsat sağlamak üzere çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz ancak daha fazla öğrenciye ulaşabilmemiz için yerelde çok daha fazla ve farklı sektörleri de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Gençlerin teknik ve sosyal becerilerinin gelişiminin yanı sıra, sektörler ile eğitim kurumları arasındaki ilişkinin de kuvvetlenmesi bizi çok mutlu ediyor."

Etkinlik Takvimi