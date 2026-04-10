Epic Games, Ödüllü Oyunu Bedava Verecek! Tarih Belli Oldu

Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta oynaması epey eğlenceli çok oyunculu oyun Prop Sumo'yu oyuncuların ücretsiz erişimine açtı. Bununla birlikte bir sonraki hafta hangi oyunu bedava dağıtacağını da açıkladı. Üstelik bu oyun, ödül almış bir rol yapma oyunu olarak öne çıkıyor.

Epic Games Hangi Oyunu Bedava Verecek?

Epic Games, The Stone of Madness isimli oyunu ücretsiz olarak sunacak. Geliştiricinin 17 Nisan 2025 tarihinde resmî X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı açıklamada da belirtildiği üzere bu oyun, daha önce Gold Nyx Game Award'ın "taktiksel gizlilik" kategorisinde ödül sahibi oldu.

Taktiksel rol yapma oyunları arasında yer alan bu yapım, 16 Nisan 2026 tarihinden ücretsiz olarak alınabilecek. Şirket, bu oyunları her hafta yenilediği için oyuncuların kütüphaneye eklemesi için son tarih 23 Nisan 2026 olarak belirlenecek. Belirtilen tarih sona erdikten sonra bir sonraki oyun bedava olarak sunulmaya başlanacak ve The Stone of Madness tekrar ücretli olarak satılmaya başlanacak.

Bu arada oyun normalde Epic Games'te 419 TL'ye satılıyor. 13 Nisan'a kadar devam eden kampanya kapsamında an itibarıyla 138 lira 27 kuruşa satın almak mümkün. Rakip platform Steam'de ise 14.99 dolar fiyat etiketiyle satışta. Yani güncel kurla 670 TL'ye satın alınabiliyor.

The Stone of Madness Fragmanı

The Stone of Madness Nasıl Bir Oynanış Sunuyor?

The Stone of Madness, 18. yüzyıl İspanya'sında geçiyor. Gizlilik ve strateji odaklı bir oyun olarak öne çıkan oyunda beş mahkûmu kontrol ediyoruz. Amacımız ise mahkûmların akıl sağlığını korumak, bulunulan yerin sır perdesini ortadan kaldırmak ve buradan kaçmak. Atılan her adımın bir sonucu oluyor. O yüzden bir hamlede bulunmadan önce iki kere düşünmek gerekiyor.

Oyunda sizi pek çok zorluk bekliyor. Gardiyanlar bir yana, oyunda karakterlerin kendi travmaları, fobileri ve bozulan psikolojileri de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Gece vakti yapılan keşiflerde de paranormal olaylarla karşılaşılabiliyor. Bu nedenle oyuncuların kapsamlı bir plan izlemesi gerekiyor. Kaynak yönetimine de çok önem verilmesine ihtiyaç duyuluyor.

The Stone of Madness'ı Kimler Severek Oynar?

The Stone of Madness, özellikle gizlilik oyunlarını sevenlere hitap ediyor. Planlamanın olmazsa olmaz olduğu, karanlık atmosfere sahip ve hikâye odaklı yapımlar seviyorsanız oynaması epey keyifli olabilir. Her hamlenizi dikkatlice hesaplamayı gerektirdiği için strateji ile içli dışlı olan kişilerin de hoşuna gidebilecek bir oyun.

The Stone of Madness'ı Kimler Sevmez?

Bu tür oyunlar elbette herkese hitap etmeyebiliyor. Genel olarak Valorant tarzı yüksek tempolu oyunlar oynuyorsanız bu oyundan keyif almanız epey zor. Bu yapım epey sabır gerektiriyor. Eğer yeterince sabırlı olduğunuzu düşünmüyorsanız sizin için epey yavaş bir oyun olabilir. Öte yandan karanlık temalardan hoşlanmayanlar da The Stone of Madness'tan uzak durmak isteyebilir.

The Stone of Madness'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Bileşen Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 10 Windows 10 İşlemci Intel Core i3-9100F / AMD Ryzen 3 2300X Intel Core i5-10400F / AMD Ryzen 5 3600 RAM 8 GB 16 GB Ekran Kartı NVIDIA GTX 1650 / AMD Radeon RX 580 NVIDIA GTX 1650 Super / AMD Radeon RX 5500 XT DirectX Sürüm 11 Sürüm 11 Depolama 14 GB kullanılabilir alan 14 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

The Stone of Madness, bana göre oldukça iyi bir hikâyeye sahip. Bu tarz yapımları oynamayı çok tercih etmesem de bir kere oynamaya başladığımda saatlerce ekran başında kalabiliyorum. Benim gibi gizlilik öncelikli yapımları sevenler tarafından kaçırılmaması gereken bir oyun olduğu kanaatindeyim.