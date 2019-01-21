Evden E-Ticaret Yapanlara Devlet Desteği Geldi

Vatandaşlar evlerinde üretmiş oldukları ürünleri internetten satarlarken artık devlet desteği ile satışlardan elde edilen gelirin 30 bin lirasını vergiden muaf tutulabilecek. Tüm vatandaşları kapsayan bu düzenleme ile vatandaşların internet üzerinden kolayca ürünlerini satabilmesi hedefleniyor.

Ekonomide rahatlatma yaratmak amacıyla TBMM vergi alanında desteklerin bulunduğu yeni torba yasa Meclisten geçerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Genel Kurul’da kabul edilen yeni yasa ile vatandaşlar, evlerinde ürettikleri ürünleri internet üzerinden vergi muafiyetinden yararlanarak satma hakkına sahip oldular.

Yapılan açıklamalarda; vatandaşların evlerinde ürettikleri ürünlerin internetten satışından kaynaklanacak gelirlerin bir yıllık asgari brüt ücreti geçmeyen bölümünün vergiden istisna olması planlanmakta ve bu ücretin 2019 yılı için yaklaşık 30 bin liraya tekabül ettiği söylendi.

Yeni düzenlemeden iş yeri açmaksızın evlerde imal edilen havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya gibi ürünleri satanların yararlanacağı duyuruldu.

Yeni yasanın sadece ev hanımlarını kapsadığı yönündeki eleştirilere TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, “Zaten esnaf muafiyeti kapsamında KDV yok. Orada herhangi bir tavan da yok, bu devam ediyor. Bu 30 bin lira tavan biraz daha yukarıya çekilebilirdi. Önümüzdeki sene bu madde tekrar önümüze gelir, 60 bin liraya ya da 70 bin liraya çıkarma noktasında adım atılır. ‘Ev hanımı’ mıdır, ‘ev kadını’ mıdır, ‘ev erkeği’ midir, ‘ev beyi’ midir? Burada maddenin aslına baktığınızda evde kalan, başka iş yapmayan erkek ya da kadın hiç fark etmiyor, herkesin faydalanabildiği bir muafiyettir.” diyerek yanıt verdi.

Yapılan düzenlemeyi nasıl buldunuz? Evden internet üzerinde satış yapıyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!