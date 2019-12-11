Facebook Çalışanlar için Cazibesini Kaybetmeye Başladı

Birkaç yıl öncesine kadar çalışanların en gözde şirketlerinden birisi konumunda olan Facebook, son zamanlarda bu çekiciliğini kaybediyor gibi gözüküyor.

Eskisi Kadar Dikkat Çekici Değil

Glassdoor tarafından yayınlanan listeye göre Facebook, çalışanların tercih listesinde hızla statü kaybediyor. Çalışılacak En İyi Yerler - 2020 raporunu yayınlayan araştırma şirketi, Facebook'un son yıllardaki düşüşünü gözler önüne serdi.2018 yılında düzenlenen listede birinci sırada bulunan Facebook, 2019 yılındaki listede yedinci sıraya gerilemişti. Şimdi ise yeni listede yirmi üçüncü sırada yer bulduğunu görüyoruz. Bu da yaşanan düşüşün ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Son birkaç yıldır özellikle gizlilik odaklı tartışmaların şirket çalışanlarının moralini olumsuz etkilediğini ve şirketin imajına zarar vererek eskisi kadar çekici kılmadığını söyleyebiliriz.

2017 yılında Facebook'u listenin başına koyan Glassdoor, "Facebook, efsane avantajları ile öne çıkıyor." demişti. Bu avantajlardan kısaca bahseden araştırma şirketi raporunda "Ücretsiz yemekler, atıştırmalıklar, tesis içi sağlık merkezleri, diş sağlığı merkezi, çamaşır hizmetleri ve ücretli ebevyn izinleri en önemli yararlarından bazıları." ifadelerine yer vermişti.

Şirketin yaşanan skandallardan sonra imajını düzeltmek ve çalışanları mutlu etmek için neler yapacağı merak edilen konular arasında bulunuyor.