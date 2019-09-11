'Facebook ile Öne Çıkın' Programı Ülkemizde Başladı

Facebook, iş arayan kişilere ve istihdamı artırmak isteyen KOBİ'lerin yardımına koştu. Facebook yeni özelliğini Türkiye'de yayına aldığını duyurdu.

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş yaptığı açıklamada ülkemizin ekonomisine yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti. Türkiye'deki yerel işletmelerin büyümelerine ve insanların yeni iş bulabilmeleri için dijital beceriler edinmelerine yardımcı olmak istediklerini söyleyen Derya Matraş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sınırları Aşan Türkiye çalışmasını gerçekleştirdik. Bu çalışmaya göre, 3 milyon KOBİ'den 1,7 milyonu bizim platformumuzu kullanıyor. Bunların yüzde 90'ından fazlası platformlarımız sayesinde işlerini büyüttüklerini, yeni müşterilere ulaştıklarını, yurt dışına açıldıklarını ve ek istihdam yarattıklarını söylüyor.

Facebook Türkiye'de 209 bin kişilik ek istihdam ve 15,3 milyar TL yıllık olarak ekonomik değer yaratıyor. Bu programla da bunu daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz."

Programa başvurunun 'Boost with Facebook'un Türkiye için özel oluşturulan sayfasından ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kendi ağında bulanan KOBİ'lere göndereceği davetlerle olacağı açıklandı.

Facebook'un yeni özelliği hakında detaylar geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!