Facebook, Kendi İşletim Sistemini Geliştiriyor!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook, kendi işletims sistemini geliştirmek için kollarını sıvadı. Facebook, geliştirdiği işletim sistemi ile Android'e rakip olmayı hedefliyor.

Android'e Rakip Mi Geliyor?

Bir süredir çeşitli yatırımlar ile pazardaki payını büyütmeye çalışan Facebook'un bu kez kendi işletim sistemini geliştirmeye başladığı ortaya çıktı. Yabancı basına göre Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Windows NT işletim sistemini kuran Mark Lucovsky ile bir anlaşma yaptı.

Facebook'un geliştirdiği işletim sisteminin VR cihazlarda kullanılacağı ve adının Eye OS olacağı konuşuluyor. Son zamanlarda milyonlarca kullanıcısının verilerini indirmeye açtığı haberleri ile gündemde büyük yankı bulan Facebook, yeni işletim sistemi ile fark yaratabilir. Bildiğiniz üzere WhatsApp ve Instagram, Facebook'un çatısı altında bulunuyor. Facebook'un geliştirdiği işletim sistemini milyonlarca kişinin kullanacağı söyleniyor.

Facebook tarafından geliştirilen Eye OS işletim sisteminin akıllı telefonlara özel bir versiyonunun olup olmayacağı bilinmiyor. Konu hakkındaki detayların önüzümdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Eye OS ile ilgili detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.