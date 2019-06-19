Fallout 76'nın Nuclear Winter Modunun Beta Süresi Sınırsız Olarak Uzatıldı

2015 yılı ile kendi E3 konferanslarını düzenlemeye başlayan Bethesda, bu yıl da bu geleneğini bozmadı. Her ne kadar The Elder Scrolls 6 ile ilgili yeni bir bilgi öğrenememiş olsak da Fallout 76 ile ilgili beklenmedik duyurularla karşılaştık. Battle Royale modu Nuclear Winter ise bunlardan bir tanesi olmuştu. Bethesda, yakın bir zaman önce yaptığı açıklama ile modun beta öncesi ön-izleme süresini sınırsız olarak uzattı.

Nuclear Winter modu şu an için beta öncesi ön-izleme aşamasıyla bizlerle buluşmuştu. Fallout 76 oyununun kullanıcılara 10 - 17 Haziran 2019 tarihleri arasında sunulan ücretsiz deneme sürümünün de bir parçası olan Nuclear Winter modu esasen bu deneme süreci boyunca faal olması düşünülmüş olsa da oyuncular tarafından beklenenden fazla ilgiyle karşılaşmış olması da Amerika menşeli yayıncının planlarına etki etti.

İnternet sayfası üzerinden "Tüm hafta Nuclear Winter ile ilgili görmüş olduğumuz tepkiler ve ilgi bizleri çok şaşırttı. Deneyimlerinizin tümünü ve paylaşmış olduğunuz her şeyi görmek öylesine muazzamdı ki. Geleceği çok parlak bir sürü inanılmaz Denetmen var! Vault 51 şanslı!" yorumunda bulunarak Nuclear Winter modunun beta öncesi ön-izleme sürecinin sınırsız olarak uzatıldığını ve faal olduğu süre boyunca da güncellemelerin yayınlanmaya devam edileceğini müjdeledi.

Nuclear Winter, elli iki oyuncunun katılımı ile gerçekleştirilen bir Battle Royal modu. Ana oyundaki bütün silahlara ek olarak C.A.M.P., Perk kartları ve hatta nükleer başlıklı füze gibi diğer oynanış mekaniklerini de barındıran moddaki amacınız ise Vault 51 için seçilecek olan yeni denetmen olmak için hayatta kalan son oyuncu olmak.