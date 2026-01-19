15 Yıllık Efsane Oyun İçin Sürpriz Güncelleme!

Ubisoft'un 2012'de piyasaya sürdüğü ve en efsane oyunlar arasında gösterilen Far Cry 3 için oyuncuları sevindirecek önemli bir güncelleme geliyor. Yapılan açıklamaya göre yapım, yakında daha akıcı şekilde oynanabilecek. Bunun için geri sayım başladı.

Far Cry 3, Konsoldan 60 FPS Oynanabilecek

Şirketin açıklamasına göre Far Cry 3'ün 2018'de çıkan Classic Edition sürümü için konsollara yönelik performans iyileştirmesi güncellemesi yayınlanacak. PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X ve Xbox Series S için sunulacak yeni versiyonla birlikte yapım, 60 FPS akıcılıkta oynanabilecek. Oyunun PC sürümü zaten yüksek FPS'te oynanabiliyor. Konsollarda ise 30 FPS sınırı vardı. Neyse ki bu sınır ortadan kalkıyor.

Oyunu 60 FPS'e yükseltecek güncelleme, 21 Ocak'ta konsollar için yayınlanacak. Şirket bir tanıtım fragmanı da paylaştı. Bu fragmana göre oyuncular, yenilenmiş görsellere sahip Far Cry 3 adasına geri dönecek. İlgili tanıtım videosuna yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Diğer Far Cry 3 Sürümleri İçin de 60 FPS Desteği Yolda

Far Cry ekibinin paylaştığı bilgilere göre şirket, 60 FPS desteği getiren güncellemeyi Classic Edition ile sınırlı tutmayacak. Öyle ki yakında Blood Dragon Classic ve Far Cry Primal için de güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor. Ancak bunlar için henüz bir tarih paylaşılmadı.

Far Cry 3 Fiyatı

PC (Steam) fiyatı: 3,99 USD (173 TL) – %75 indirimli

3,99 USD (173 TL) – %75 indirimli PS Store fiyatı: 1.399 TL

1.399 TL Xbox Store fiyatı: 121,25 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.