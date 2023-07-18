Thodex'in Kurucusu Faruk Fatih Özer'e 40 Bin 462 Yıl Hapis İstemi!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile birlikte 7'si tutuklu 20 sanık, Özer'in Arnavutluk'tan iadesinin ardından Türkiye'de dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Savcı, Thodex'in kripto para birimlerine yatırım yapmak isteyen müşterileri kandırmak amacıyla kurulduğunu belirterek mütalaasını sundu.

Şirketin başlangıçta müşterilerin talimatlarını düzgün bir şekilde yerine getirdiği ancak daha sonra daha fazla müşteri ve para çekmek için hileli faaliyetlerde bulunduğu kararına varıldı.

Hakim Savunma Süresi Tanıyarak Duruşmayı Erteledi

Toplam kayıp 257 milyon 862 bin 432 lirayı bulurken, 2.027 mağdur bu durumdan etkilendi. Savcı cezai yaptırım olarak Faruk Fatih Özer ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında çeşitli suçlardan 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. İddianamede kripto para, Thodex'in aldatıcı davranışları ve finansal transferler hakkında ayrıntılar yer aldı.

Firari olan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'tan iadesinin ardından 23 Nisan'da tutuklanmış ve ülkemize teslim edilmişti.