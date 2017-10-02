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FBI, Hacklediği iPhone 5C Hakkındaki Detayları Açıklamayacak

FBI, Hacklediği iPhone 5C Hakkındaki Detayları Açıklamayacak
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Güvenlik

ABD Bölge Mahkemesi, FBI ve Apple arasında soğuk savaşa yol açan San Bernardino olayı hakkında yeni bir karar verdi. Saldırganın kullandığı iPhone 5C’yi hackleyen FBI, mahkeme tarafından haklı bulundu. 

ABD'nin California eyaletinin San Bernardino kentinde gerçekleştirilen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaranmıştı. FBI, Apple'dan saldırganın kullandığı iPhone 5C’ye erişim hakkı istemiş, fakat şirket bu talebi geri çevirmişti. Bunun üzerine FBI, bir yazılım firması ile çalışmış ve cihazı hacklemişti.

Yaklaşık bir sene önce, ABD merkezli üç haber kuruluşu FBI’a ‘Devlet Şeffaflık Yasası’ uyarınca dava açmıştı. Haber kuruluşları, FBI’ın iPhone 5C’ye girmek için hangi şirketle ortaklık kurduğunu ve ne kadar para ödediğini öğrenmek istiyordu.

ABD Bölge Mahkemesi, bu olayın devletin şeffaflık yasasından zorunlu olarak muaf tutulduğuna ve FBI’ın hack olayının detaylarını açıklamama hakkının bulunduğuna karar verdi. 

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan, FBI’ın çalıştığı şirketin açıklanmasının büyük bir risk taşıdığını ve söz konusu yazılım şirketinin tehditlere maruz kalabileceğini söyledi. 

FBI, San Bernardino saldırganın kullandığı iPhone’nun kilidini açmak için Apple’dan yeni bir yazılım yazmasını istemişti. Apple, böyle bir yazılımın potansiyel olarak diğer kullanıcıların iPhone’larını da tehlikeye atacağını belirterek bu talebi reddetmişti.

Teknoloji şirketlerinin, ulusal güvenlik konularındaki yaklaşımları farklılık gösterebiliyor. FBI geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, birçok teknoloji firmasıyla ortak çalıştıklarını belirtmişti. 

Apple’a benzer bir politika izleyen Microsoft, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, böyle bir talebin gelmesi halinde kabul etmeyeceklerini söylemiş ve kullanıcı gizliliğinin ulusal güvenlikten daha önemli olduğunu belirtmişti.

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ETİKETLER: iPhone Apple fbi san bernardino

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