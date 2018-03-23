FBI, iPhone’ların Kilidini Ölü Kişilerin Parmak İzleriyle Açıyor

Forbes’te yayınlanan bir rapora göre, ABD'deki polisler, akıllı telefonların kilidini açmak için ölü kişilerin parmak izlerini kullanıyormuş.

İsimsiz kaynaklara dayandırılan raporda, telefonların kilidini açmak için ölü insanların parmak izlerinin son yıllarda yaygın bir şekilde kullanıldığı ifade ediliyor.

Forbes raporunda verilen bir örneğe göre FBI, aşırı dozda uyuşturucu alarak hayatını kaybeden bir kurbanın, uyuşturucu maddeyi nereden ve kimden temin ettiğini bulmak için parmak izini kullanarak telefonunun kilidini açmış.

FBI’ın bu yöntemi en fazla iPhone’larda kullandığına dikkat çeken rapor, Apple ile FBI arasında yaşanan soğuk savaşı hatırlatıyor. FBI, 2016 yılında San Bernardino'da saldırı düzenleyerek 14 kişiyi öldüren Rizwan Farook'un iPhone'una erişmek için Apple’dan özel bir yazılım geliştirmesini istemişti.

FBI tarafından gelen talebi reddeden şirket, kullanıcıların telefonuna erişim için şifre sistemini devre dışı bırakmanın 'tehlikeli bir emsal oluşturacağını' savunmuştu. Apple CEO’su Tim Cook, FBI’ın iyi niyetli olduğunu bildiklerini ancak hükümetin iPhone’larda arka kapı yaratma düşüncesine kesinlikle katılmadıklarını ifade etti.