FBI ve DHS: Rus Hackerlar ABD’nin Altyapı Sistemlerine Saldırıyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Rusya destekli hackerların, enerji şebekeleri, nükleer tesisler, havacılık sistemleri ve su işleme tesisleri gibi ABD’nin kritik altyapı sistemlerine saldırdığına dair bir rapor yayınladı.

FBI ve DHS’nin raporuna göre, “Rus hükümetinin siber aktörler”, ABD’nin önemli devlet kurumlarını ve kritik altyapı sektörlerini hedef aldı ve 2016 yılından bu yana sayısız girişimde bulundu. Hatta son iki sene içinde Amerikan enerji altyapısına uzaktan erişim sağlamayı başaran hackerlar, sistemde çok ciddi güvenlik açıkları yakaladı.

Devlet kurumları, nükleer tesisler, havacılık sistemleri ve enerji şebekeleri dahil olmak üzere ABD’nin birçok kritik noktasını hedef alan Rusların, 2016 Mart ayından bu yana söz konusu altyapı sistemlerine dair veri topladıkları belirlendi.

Hem FBI hem de DHS tarafından yapılan analiz sonucunda saldırılardaki baş aktörün Kremlin'in desteklediği bir hacker grubu olan “Dragonfly” olduğu doğrulandı. ABD’li hükümet yetkilileri, yabancı siber korsanların Amerikan altyapı sistemlerini hedef aldığını doğrularken, ABD Enerji Bakanı Rick Perry, geçtiğimiz ay Siber Güvenlik, Enerji Güvenliği ve Acil Durum Müdahalesi adında yeni bir departman kurduklarını ifade etti.

FBI ve DHS yetkilileri, Rus bilgisayar korsanlarının genellikle ABD hükümeti tarafından ‘güvenilir’ olarak görülen üçüncü taraf tedarikçilere saldırdığını açıkladı. Hackerların daha büyük hedeflere ulaşmak için böyle bir yol tercih ettiğini ifade eden yetkililer, sisteme yerleştirdikleri zararlı yazılımları aktif ederek hükümetle birebir bağlantılı kurumlara ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Raporda, hacker saldırısının büyük ölçekli kesintilere neden olma kapasitesine sahip olabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan ABD Maliye Bakanlığı, 19 Rus vatandaşına ve aralarında Rus istihbarat dairelerinin de bulunduğu beş gruba yönelik, 2016 seçimlerine müdahale ettikleri ve siber saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle yeni yaptırım listesini açıkladı.

Amerikan istihbarat servisleri, Rusya’nın Donald Trump’a destek vermek amacıyla 2016 seçimlerini Facebook ve Twitter başta olmak üzere diğer sosyal medya platformlarında verdiği propaganda reklamlarıyla manipüle ettiği sonucuna varmıştı.

Rusya ise seçime müdahale ettiği yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddediyor.