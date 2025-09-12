FC 26'da Trendyol Süper Lig'in En Yüksek Reytingli Oyuncuları Belli Oldu

Alışkanlıktan dolayı FIFA 26 olarak da bahsedilen yeni futbol oyunu EA SPORTS FC 26 merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Oyunda Trendyol Süper Lig'in en yüksek reytingli oyuncuları belli oldu. Peki, Türkiye'deki en yüksek puanlı futbolcular hangileri?

FC 26'da Türkiye'deki En Yüksek Reytingli Futbolcular

Osimhen: 87 reyting Ederson: 85 reyting İlkay Gündoğan: 83 reyting Torreira: 83 reyting Rafa Silva: 82 reyting Sane: 82 reyting Sanchez: 82 reyting

En iyi futbol oyunları arasına katılmaya hazırlanan EA SPORTS FC 26'da Trendyol Süper Lig'in en yüksek reytingli oyuncuları listesinde Osimhen zirvede konumlandı. Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı futbolcu 87 reytinge sahip olacak. Fenerbahçe'de forma giyen Ederson ise 85 reyting ile ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada İlkay Gündoğan bulunuyor. 34 yaşındaki Gündoğan 83 reytinge sahip olacak. Daha önce Nürnberg, Borussia Dortmund, Barcelona ve Manchester City'de forma giyen Gündoğan, 2025 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da forma giyen Torreira da 83 reytinge sahip olacak.

Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva, 82 reytinge sahip olacak. Silva'yı 82 reyting ile Sane ve Sanchez takip ediyor. Daha önce Schalke 04, Manchester City ve Bayern Münih'te forma giyen Sane 2025'te Galatasaray'a geldi. Başarılı bir stoper olan Sanchez de Galatasaray'da oynuyor.

EA SPORTS FC 26 Fragmanı

EA SPORTS FC 26 Türkiye Fiyatı

EA SPORTS FC 26'nın standart ve ultimate olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. Bu sürümler Steam, Epic Games Store, PlayStation mağazası ve Xbox mağazası üzerinden ön siparişe açıldı.

Steam'de oyunun standart sürümü 69,99 dolar (2.895 TL), ultimate sürümü ise 99,99 dolar (4.136 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Epic Games Store'da standart sürüm için 2.599,99 TL, ultimate sürüm için 3.599,99 TL fiyat belirlendi.

Xbox ve PlayStation mağazalarında yeni futbool oyununun standart sürümü 2.899,99 TL, ultimate sürümü ise 4 bin TL'ye satılıyor. Ultimate sürüm, oyuna çıkışından yedi gün önce erişim ve Kariyer içeriği ve Clubs içeriği dahil birçok avantaj sağlıyor.

EA SPORTS FC 26 Çıkış Tarihi

EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak. Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan EA SPORTS FC 25, 27 Eylül 2024 tarihinde çıkmıştı.