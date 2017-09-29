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Firefox 56 Yayınlandı, Hemen İndirin!

Firefox 56 Yayınlandı, Hemen İndirin!
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Yazılım

Mozilla, bugün Windows, Max, Linux ve Android platformları için Firefox 56 güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemede ekran görüntüsü özelliği, masaüstü ve mobil arasında sekme gönderme yeteneği, otomatik doldurma seçeneği ve Android cihazlarda Flash desteğinin kesilmesi yer alıyor. 

Mozilla tarafından yayınlanan Firefox 56 güncellemesi şu anda indirilebilir durumda ve tüm kullanıcılar yeni sürüme geçiş yapabilir. Bir önceki sürümden neredeyse üç ay sonra gelen güncellemede en çok dikkat çeken yenilik ise ekran görüntüsü özelliği. İçerisinde artık yerleşik ekran görüntüsü aracı bulunan Firefox, kullanıcıların web sayfalarının ekran görüntüsünü almasına veya bunların sadece bir bölümüne erişmesine olanak tanıyor. Ayrıca bu ekran görüntüleri bilgisayarlarda veya Firefox Ekran Görüntüleri bulutunda saklanabiliyor. 

Firefox 56 güncellemesinde görülen bir başka dikkate değer değişiklik ise adres formunun otomatik doldurulması. Bu özellik şimdilik ABD'de test ediliyor ve adres formunu doldurmayı kolaylaştırıyor.

Masaüstü ve mobil cihazlar arasında sekme alışverişine olanak tanıyan bir diğer özelliğe gelince, herhangi bir web sayfasını masaüstünüze, mobil tarayıcınıza veya herhangi bir mobil uygulamaya anında göndermenizi sağlıyor. Bunların haricinde verilerinizin uçtan uca şifrelendiğini de söylemeden geçmeyelim. Gönderdiğiniz şey ne olursa olsun kimseyi göremeyecek, buna Mozilla'da dahil.

Firefox 56 Güncelleme Notları

  • Kullanıcıların tarayıcıdan çıkmadan ekran görüntüleri almasına, kaydetmesine ve paylaşmasına olanak tanıyan Firefox ekran görüntüleri başlatıldı.
  • Adres formunun otomatik doldurulması için ek destek (Şimdilik sadece ABD)
  • Güncellenmiş tercihler
  • Arka plan sekmesinde açılan bir medyanın sekme açılana dek oynatılmaması
  • Geliştirilmiş sekme alışverişi özelliği
  • AES-GCM için donanım hızlandırması eklendi.
  • Güvenli tarama protokolü sürüm 4'e güncellendi.
  • Güncelleme ile birlikte dosya boyutu yüzde 20 oranında azaldı. 
  • Karşıdan yüklemeleri doğrulamak için geliştirilmiş güvenlik
  • CSS Grid DevTools için düzenleme paneli

Aşağıdaki bağlantı üzerinden Firefox tarayıcının en güncel sürümünü ücretsiz ve kolay bir şekilde indirebilirsiniz. 

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