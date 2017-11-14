Firefox Quantum Çıktı, Hemen İndirin!

Eğer hızlı internet tarayıcısı arayışındaysanız ve Google Chrome ve Microsoft Edge gibi seçenekler beklentilerinizi karşılamıyorsa yeni yayınlanan Firefox Quantum iyi bir seçenek olabilir.

Mozilla aslında bir süredir Firefox Quantum'u beta sürecinde test ediyordu ve geri bildirim topluyordu. Nihayet bu beta süreci sona erdi ve Firefox Quantum'un final sürümü yani Firefox 57 resmi olarak yayınlandı.

Firefox 57, ya da Firefox Quantum, standart bir güncellemenin ötesine geçiyor. Kapsamlı bir güncelleme olan Firefox Quantum, Firefox'u rakiplerinin karşısında çok daha güçlü bir konuma taşıyacak yeniliklere sahip. Bu yeniliklerden en önemlisi performans alanında. Firefox Quantum ile birlikte yeni bir CSS motoruna geçiş yapılıyor ve bu sayede tarayıcının bellek kullanımı aşağıya çekiliyor. Uzun bir süredir Firefox'u düşük RAM miktarına sahip bilgisayarlarda kullandığım için Firefox'un en hoşlanmadığım yönü yüksek bellek kullanımıydı. Bu durum tarayıcının performansını aşağı çekiyor, sekmeler arasında geçiş yapmayı güçleştiriyor, çökmelere sebep oluyordu. Nihayet bu durum düzeltiliyor. Yeni teknoloji sayesinde sekmeler arasında daha seri bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz ve sayfalar daha hızlı açılıyor. Yani karşımızda daha hafif ve daha seri bir tarayıcı var. Eskiden tökezleyerek yürümeye çalışan Firefox gitmiş, yerine maratonlarda koşmaya hazır bir tarayıcı gelmiş.

Firefox Quantum ile birlikte tarayıcıya yeni bir ekran görüntüsü alma aracı ekleniyor. Bu araç ile sayfaların tamamının veya bir bölümünün görüntüsünü dilerseniz bilgisayarınıza, dilerseniz Firefox Screenshots adlı online ekran görüntüsü deponuza kaydedebiliyorsunuz. Firefox Screenshots üzerine kaydedilen ekran görüntüleri varsayılan ayarlarda 2 hafta sonra siliniyor; fakat dilerseniz silinme tarihini değiştirebiliyorsunuz.

Firefox Quantum ile birlikte önemli arayüz değişiklikleri de gelmekte. Arşiv menüsü yer imlerini, gezinti geçmişini, indirilen dosyaları, eşitlenmiş sekmeleri ve ekran görüntülerini tek bir menü altında topluyor. Bu değişikliğin tarayıcı kullanımını kolaylaştırdığını ve aranılan öğeye kolay erişim imkanı verdiğini söyleyebilirim.

Firefox Quantum'daki adres çubuğu gezinti ve arama geçmişinizdeki sayfaları size otomatik olarak önerecek şekilde yapılandırılmış.

Mozilla, Firefox Quantum'un Firefox 49'a göre 2 kat daha hızlı çalıştığını iddia ediyor. Kişisel testlerimde gözle görülür bir fark hissettim, bu nedenle Firefox Quantum'u bütün kullanıcılara tavsiye ediyorum.

Firefox Quantum'u indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz, indirme seçeneklerinden 64 bit veya 32 bit sürümü seçmeyi unutmayın: