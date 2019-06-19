Firefox’taki Kritik Güvenlik Açığı için 67.0.3 Güncellemesi Yayınlandı

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından Mozilla Firefox için bir acil durum güncellemesi yayınlandı. Bugün itibarıyla indirmeye sunulan 67.0.3 güncellemesi, güvenlik açığı nedeniyle ortaya çıkan çok önemli bir hack tehlikesini ortadan kaldırıyor.

Mozilla Firefox’taki güvenlik açığı, Google Project Zero takımdaki bir Google mühendisi tarafından keşfedildi. Mozilla, tespit edilen saldırılarla ilgili çok fazla ayrıntı vermedi; ancak kullanıcılara Firefox’un en son sürümünü mümkün olan en kısa sürede yüklemelerini önerdi.

Söz konusu güvenlik açığının, kripto para gibi dijital varlıkların kötü niyetli kişiler tarafından çalınmasına neden olabileceği söyleniyor; ancak bu iddia henüz Mozilla tarafından doğrulanmış değil.

Kritik önem derecesine sahip güvenlik açığının 67.0.3 ve ESR 60.7.1’den daha eski olan Firefox sürümlerinde mevcut olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bu nedenle söz konusu iki sürümden birisini kullanıyorsanız potansiyel saldırılara karşı korunmak bir an önce acil durum yamasını indirmeniz gerekiyor.

Mozilla ayrıca tarayıcıya entegre edilmiş yerleşik otomatik güncelleme motorunu da 60.7.3 güncellemesi ile resmen başlattı. Bu da, kullanıcıların yeni sürümleri ek olarak indirmelerine gerek kalmayacağı anlamına geliyor.

NetMarketShare’a göre, Firefox’un yüzde 10’a yakın bir pazar payı bulunuyor. Google Chrome ise tüm dünyadaki bilgisayarların yüzde 65’ine hükmediyor.