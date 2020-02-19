Firefox VPN Hizmeti Vermeye Başlıyor

Mozilla Vakfı ve onun alt kuruluşu Mozilla Corporation tarafından geliştirilen bir web tarayıcısı olan Firefox, VPN hizmeti için Android uygulamasını yayınladı.

Bir süredir VPN hizmeti üzerine çalışmalar gerçekleştiren Firefox web tarayıcısı, Opera gibi diğer web tarayıcılarının aksine VPN hizmetini, kullanıcı verilerinin 3. kişiler tarafından kullanılmasını önlemek için ücretli olarak veriyor.

Android için VPN Hizmeti Hazır

Firefox tarafından verilen VPN hizmeti, kapalı beta sürümü için aktif haldeydi. Artık Android uygulamaları da VPN hizmetinden faydalanabilecek.

VPN hizmeti, kayıt tutmama politikası olduğunu iddia eden, Mullvad VPN tarafından destekleniyor. Firefox özel ağı, OpenVPN veya IPsec gibi geleneksel protokoller yerine, daha yüksek hızlar ve gelişmiş şifreleme sunmak üzere tasarlanmış en yeni WireGuard standardını kullanıyor. Çoğu VPN hizmeti, WireGuard'ı desteklemiyor. Bu nedenle uzmanlar, WireGuard standardının kullanılmasının, Firefox için büyük bir avantaj olduğunu söylüyor.

Firefox özel ağı ayrıca 30'dan fazla ülkedeki sunuculara ve aynı anda beş bağlantıya kadar destek sunuyor. Sınırlı süreli beta fiyatlandırması olduğu söylense de hizmet şu anda ayda 4.99$’ a alınabiliyor.