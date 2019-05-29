Flipboard Hacklendi! Şifreler Sıfırlandı

Hackerların son hedefi Flipboard oldu. Farklı kategorilerdeki haberleri bir araya toplayan ve size gündemi güzel bir görünümle sunan internet servisi Flipboard hacklendi.

Hackerlar 9 Ay Boyunca Flipboard'a Erişti!

Bilgisayar korsanlarının dokuz aylık bir süre içerisinde Flipboard'ın sistemlerine birkaç kez erişmesinden sonra milyonlarca kullanıcının şifresi sıfırlandı. Flipboard , Salı günü yaptığı açıklamada saldırıların 2 Haziran 2018 ve 23 Mart 2019 tarihleri ​​arasında ve 21-22 Nisan 2019 tarihlerinde iki kez gerçekleştiğini izinsiz girişlerin 24 Nisan'da tespit edildiğini açıkladı.

Bilgisayar korsanları üçüncü taraf hizmetleri için üyelerin kullanıcı adlarını, e-posta adreslerini, şifrelerini ve hesap jetonlarını çaldı. Flipboard bu siber saldırıdan kaç kişinin etkilendiğini açıklamaktan kaçındı. A ylık ortalama 150 milyon kullanıcısı bulunan Flipboard, açıklamasında şu sözlere yer verdi: " Kısa bir süre önce hesap bilgileri de dahil olmak üzere bazı Flipboard kullanıcılarının hesap bilgilerini içeren veritabanlarımıza yetkisiz erişim tespit ettik. Bu keşfe cevaben, derhal bir soruşturma başlattık ve yardım için bir dış güvenlik firması görevlendirdik. İgili hesapları hala belirliyoruz ve bir önlem olarak tüm kullanıcıların şifrelerini sıfırlıyoruz ve tüm erişim belirteçleri değiştirdik veya sildik."

Flipboard ayrıca gelecekte daha fazla ihlali önlemek için "gelişmiş güvenlik önlemleri" uyguladığını belirtti. Eğer Flipboard üyesiyseniz şifrenizi değiştirmenizi öneriyoruz.