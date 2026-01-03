Fransa Düğmeye Bastı: Sosyal Medya Yasağı Genişletiliyor!

Son yıllarda sosyal medya, milyarlarca insan için yalnızca bir iletişim aracı değil aynı zamanda önemli bir haber kaynağı hâline geldi. Bu durum birçok açıdan fayda sağlarken ülkelerin gündemini etkilemesine ve insanların bilgiye daha hızlı ulaşabilmesine imkan tanıyor. Ancak sosyal medyanın bu güçlü etkisinin beraberinde getirdiği bazı sorunlar da bulunuyor.

Özellikle çocuklar ve gençlerin yetişkinlere yönelik içeriklere kolayca ulaşabilmesi ciddi bir problem. Sosyal medya platformları bunun için çeşitli önlemler almaya çalışsa da bunlar çoğu zaman yetersiz kalıyor. Bu durumda devletler devreye giriyor. Avustralya, İspanya, İtalya, Almanya, Türkiye ve Fransa bu konuda zaten kısıtlamalar üzerinde çalışıyor. Son bilgilere göre ise Fransa, yasak kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Fransa, Çocuklar için Sosyal Medya Kısıtlamasını Genişletiyor

Fransa’da zaten küçük yaş gruplarına yönelik bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Buna göre 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açabilmesi için ebeveyn onayı gerekiyor. Ancak bu sistem pratikte çok etkili değil çünkü çocuklar yaşlarını olduğundan büyük göstererek kolayca kayıt olabiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise çevrim içi platformların gençler üzerindeki olumsuz etkilerini sık sık dile getiriyor. Hatta 2023 yılında ülke genelinde büyük yankı uyandıran bir olayın ardından başlayan eylemlerin yayılmasında sosyal medya ve oyunları sorumlu tutmuştu. Bu açıklamalar ise hükümetin bir adım atacağına dair sinyalleri vermişti. Görünen o ki beklenen oluyor.

Gelen bilgilere göre Fransız hükümeti, sosyal medya yasağına ilişkin yeni bir yasa üzerinde çalışıyor. Hatta bu taslak yasayı bu ayın başında önce Devlet Konseyi’ne, ardından Fransa Parlamentosu’na sunmayı planlıyor. Düzenlemenin Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Kaynaklara göre bu yasa için Avustralya’nın 2024’te hayata geçirdiği sosyal medya yasağı örnek alınıyor. Bu kapsamda TikTok, Snapchat ve Instagram gibi platformların 15 altındaki çocuklar için tamamen erişime kapatılması düşünülüyor.

Fransa’da ilkokul ve ortaokullarda telefon kullanımı 2018’den bu yana yasak. Yeni düzenleme ile birlikte bu yasağın liseleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor. Ayrıca ebeveyn denetiminin daha sıkı ve kapsamlı hâle getirilmesi de planlar arasında yer alıyor. Avustralya’daki uygulamada Xbox Live ve PlayStation Network gibi oyun servisleri yasak kapsamı dışında tutulmuştu. Fransa’nın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ise henüz net değil.

Roblox gibi bazı oyun platformlarının ise kısıtlama ihtimaliyle karşı karşıya kalabileceği konuşuluyor. Nitekim platformda yer alan bazı yetişkin içerikli oyunlar nedeniyle Türkiye'de de erişim engeli uygulanıyor. Bu bağlamda Fransa’nın tüm oyunları değil, yalnızca belirli platformları incelemesi bekleniyor.

Fransa Hükümetinin üzerinde çalıştığı taslak yasaya dair detaylar şimdilik oldukça sınırlı. Önümüzdeki aylarda daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.