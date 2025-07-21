Galaxy Z Fold 8 İyi Mi Kötü Mü Olduğu Anlaşılmayan Bir Özelliğe Sahip

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en iyi katlanabilir telefonlar arasındaki yerini alan Galaxy Z Fold 7 serisini henüz piyasaya sürmüş olmasına rağmen Z Fold 8 ile ilgili yeni bir bilgi geldi.

Daha önceki Galaxy Z Fold 8 sızıntısı, telefonun ekranıyla ilgili bir detayı barındırıyordu. Şimdi ise cihazın arka yüzüne dair bir detay, kullanıcıları karmaşık duygular içinde bıraktı.

Samsung Titanyum Arka Plakadan Vazgeçebilir

Galaxy Z Fold 8 modeliyle ilgili sızan yeni bilgiler, cihazın malzeme kalitesinde önemli bir değişikliğe gidebileceğini gösteriyor. Z Fold 7 modelinde arka plaka titanyumdan elde edilmişti. Güney Kore kaynaklı haberlere göre, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı nedeniyle Çinli tedarikçilerden titanyum temin etmek zorlaştı. Samsung, artık ulaşılması daha kolay bir malzeme kullanmak istiyor.

Titanyum arka plaka, kullanıcıya premium cihaz hissiyatı vermesi için seçildi. Ancak şimdi bu malzemenin değiştirileceği ve yerine karbon fiber takviyeli plastik getirileceği konuşuluyor. Bu, daha önceki serilerde de kullanılmış bir malzeme olarak öne çıkıyor.

Samsung her ne kadar dünyanın en güçlü şirketlerinden biri olsa da, ulaşabileceği ve işlemekte zorlanmayacağı bir malzeme kullanmayı tercih etmesi aslında normal bir durum. Kimileri için bu, Galaxy Z Fold 8'in şânına yakışmayacak bir sürüm düşürme örneği.

Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung, yeni nesil katlanabilir telefon serileri Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Z Flip FE'yi tanıtalı 2 hafta oldu. Buna rağmen Z Fold 8 üzerindeki çalışmalar süratle başladı ve devam ediyor. Selefine kıyasla daha ucuz bir malzemeden yapılacak olan Samsung Galaxy Z Fold 8 tanıtım tarihi 2026 olarak belirlendi. Gelecek yılın hangi zaman diliminde tanıtılacağı ise gizemini koruyor.

Apple da Malzeme Kalitesini Düşürüyor

Katlanabilir akıllı telefon pazarına adım atmakta geç kalan Apple, servis edeceği katlanabilir iPhone modeli üzerinde titizlikle çalışıyor. Son gelen bilgiler, cihazın gelecek yıla ertelendiğini gösterdi. Zira Apple mühendisleri, iPhone Fold'un şu anki görünümünden ve piyasadaki herhangi bir katlanabilir telefondan farkı olmayışından rahatsız oldu.

Apple'ın katlanabilir modelin hakkını verecek özel bir yazılımla piyasaya sürmek istediği iPhone Fold için daha uygun bir fiyat belirlemek istediği sızdırıldı ama bunların sadece söylenti olduğunu vurgulamakta fayda var. Söylenenlere göre iPhone Fold, ucuz katlanabilir telefon alternatifi olacak. Çünkü Apple da Samsung gibi malzeme kalitesini düşerek üretim maliyetlerini azaltıyor.