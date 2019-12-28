Game of Thrones’un Sevilen Oyuncusundan Üzücü Haber

Game of Thrones’un (Taht Oyunları) sevilen oyuncularından Andrew Dunbar hayatını kaybetti.

Theon Greyjoy'un Dublörüydü

Dunbar, fenomen dizide Theon Greyjoy karakterinin dublörlüğünü yapıyordu.

Milyonlarca kişi tarafından izlenen ve tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi bulunan dizide sevilen karakterlerden biri olan Theon Greyjoy’un dublörlüğünü yapan Andrew Dunbar, Kuzey İrlanda’nın Belfast kentindeki evinde dün gece hayatını kaybetti.

30 yaşındaki ünlü oyuncunun ölümü Game of Thrones hayranlarını yasa boğarken oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Andrew Dunbar daha önce 'Line of Duty' ve 'Derry Girls' dizilerinde de rol almıştı.