Birbirinden Harika 4 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Verildi

Microsoft'un oyun abonelik hizmeti Xbox Game Pass, oyuncuları her ay düzenli olarak yeni oyunlarla buluşturuyor. Bununla birlikte bazı oyuncular da kütüphaneden kaldırılıyor. Oyuncuların bu ay veda etmek zorunda kalacağı oyunlar arasında ise ne yazık ki birbirinden harika dört adet oyun bulunuyor.

Ekim Ayında Xbox Game Pass'ten Hangi Oyunlar Kaldırılacak?

Cocoon, Core Keeper, Donut County ve Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, 15 Ekim 2025 tarihinde Xbox Game Pass'ten kaldırılacak. Bu da Game Pass abonelerinin söz konusu oyunları sadece 13 gün daha oynayabileceği anlamına geliyor. Bu sürenin sonunda ise oyunlar kütüphaneden kaldırılacak ve bunları uzun bir süre boyunca Game Pass avantajıyla oynamak mümkün olmayacak.

Geometric Interactive tarafından geliştirilen Cocoon şu an Xbox mağazasında 452,50 TL fiyat etiketine sahip. En iyi macera oyunları arasında yer alan Cocoon, son derece ilginç bir oyun olarak 2023 yılında piyasaya sürüldü. Oyunda her birinin başka bir dünya içerdiği küreleri taşıyoruz. Oyunda karşımıza çok çeşitli bulmacalar çıkıyor. Bunları çözerek ilerlememiz gerekiyor.

2024 yılında piyasaya sürülen Core Keeper, Xbox mağazasında 340 TL'ye satılıyor. İnşa etme, hayatta kalma ve aksiyon türlerini harika bir uyumla sunan oyunda açlık gibi hayatta kalma türünün olmazsa olmazı unsurları da yer alıyor. Ayrıca oyunda çeşitli düşmanlarla karşılaşıyorsunuz. Onları yenmek için doğru hareket etmelisiniz.

Ben Esposito tarafından geliştirilen Donut County'nin Xbox mağazasındaki fiyatı şu anda 235 TL. Bu eğlenceli oyunda her şeyi yutan bir delik bulunuyor. Oyunda ilerlemek için öncelikle küçük eşyalarla başlamak gerekiyor. Nesne delikten büyük ise onu yutmak mümkün olmuyor ancak nesneleri yutmaya devam ettikçe durdurulamaz bir hâle geliyor.

2024 yılında piyasaya sürülen Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, Xbox mağazasında şu an 882 TL fiyat etiketine sahip. En iyi dövüş oyunları arasında bulunan oyunda Leonardo, Raphael, Michelangelo ve Donatello, bazı kimyasallardan dolayı mutasyon geçiren kötülerle karşı karşıya geliyor. Oyunda dört kardeşten birini seçip oynayabiliyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz gibi, her birinin farklı yeteneği bulunuyor.