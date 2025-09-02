En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! Zirvede Sürpriz Bir Oyun Var

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 26 Ağustos-2 Eylül 2025 dönemini kapsayan listenin ilk sırasında geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen bir TPS oyunu yer aldı. Listede ayrıca açık dünyadan RPG'ye kadar çeşitli türlerde pek çok yapım bulunuyor.

Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen Helldivers 2, Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunu oldu. En iyi TPS oyunları arasında yer alan yapımda co-op desteği bulunuyor. Bu sayede oyun arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor.

28 Ağustos 2025 tarihinde satışa sunulan Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ikinci sırada yer aldı. 2004 yapımı klasik oyun Metal Gear Solid 3: Snake Eater'ın remake sürümü olan oyun, Konami tarafından Unreal Engine 5 ile geliştirildi.

Grinding Gear Games tarafından geliştirilen Path of Exile 2 üçüncü sırada konumlandı. En iyi RPG oyunları arasında yer alan yapım 2024 yılının aralık ayında piyasaya sürüldü. Oyun kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor.

Dördüncü sırada Borderlands 4 yer aldı. Gearbox Software tarafından geliştirilen oyun 12 Eylül 2025 tarihinde çıkacak. Hem tek oyunculu hem de co-op modlarına sahip oyun şu anda ön sipariş verilebiliyor. Oyunda çok fazla sayıda silah seçeneği yer alacak.

Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları listesinin beşinci sırasında NBA 2K26 bulunuyor. Visual Concepts tarafından geliştirilen yapım, en iyi basketbol oyunları arasında yer alıyor. NBA 2K26'yı No Man's Sky ve Hogwarts Legacy takip etti.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (26 Ağustos-2 Eylül 2025)