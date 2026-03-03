Game Pass'e 7 Oyun Geliyor! Cyberpunk 2077 ve Dahası
Game Pass'in kütüphanesine 7 adet oyun eklenecek. Bunlar arasında Cyebrpunk 2077 ve Hollow Knight: Silksong da bulunuyor. İşte listedeki oyunlar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Game Pass'e Final Fantasy III ve Kingdom Come: Deliverance 2 eklendi.
- Kütüphaneye mart ayında eklenecek oyunlar arasında Cyberpunk 2077 ve Hollow Knight: Silksong da bulunuyor.
- Game Pass aboneleri belirtilen tarihlerden itibaren bu oyunları esktra ücret ödemeden oynayabilecek.
Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass oyunlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Şirket popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine önümüzde günlerde hangi oyunların ekleneceğini duyurdu. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre mart ayının ortasında Game Pass'e 7 adet oyun eklenecek.
Game Pass'e Hangi Oyunlar Gelecek?
- Final Fantasy III: Şu andan itibaren erişime açık.
- Kingdom Come: Deliverance 2: Şu andan itibaren erişime açık.
- to a T: 4 Mart
- EA Sports F1 25: 4 Mart
- Planet of Lana II: Children of the Leaf: 5 Mart
- Construction Simulator: 10 Mart
- Cyberpunk 2077: 10 Mart
- Hollow Knight: Silksong: 12 Mart
- DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party: 17 Mart
Final Fantasy III ve Kingdom Come: Deliverance 2 bugün yani 3 Mart tarihinde Game Pass'in kütüphanesine eklendi. Game Pass aboneleri bu iki oyunu hemen indirip oynamaya başlayabilir. Bunların haricinde kütüphaneye 7 oyun daha gelecek. to a T ve EA Sports F1 25, 4 Mart tarihinde Game Pass'e eklenecek.
Planet of Lana II: Children of the Leaf 5 Mart tarihinde kütüphaneye gelecek. Construction Simulator ve Cyberpunk 2077 10 Mart tarihinde, Hollow Knight: Silksong 12 Mart tarihinde, DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party ise 17 Mart tarihinde Game Pass'e dahil edilecek.
Cyberpunk 2077 Nasıl Bir Oyun?
CD Project RED tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077, neon tabelaların ve gökdelenlerin yer aldığı Night City'de geçiyor. Açık dünya RPG türündeki oyunda karakter özelleştirme sistemi mevcut. Bu sayede karakterimizin fiziksel görünümünü istediğimiz gibi kişiselleştirebiliyoruz. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.
Oyunda ister görevleri gizli şekilde ilerleyerek tamamlayabilir ister düşmanlarla doğrudan çatışmaya girebilir ister hacker'lık bilgimizi kullanabiliriz. Oynanış sırasında verdiğimiz kararlar, hikâyenin gidişatını ve sonunu doğrudan etkiliyor. Bu sebepten dolayı her oyuncu oyunda farklı bir deneyim elde edebiliyor.
Construction Simulator Nasıl Bir Oyun?
Construction Simulator, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda inşaat şirketi kurup yönetmeye çalışıyoruz. Görevleri tamamlarken kullanabileceğimiz vinçlerden beton mikserlerine kamyonlardan ekskavatörlere kadar pek çok araç bulunuyor. Gerçekçi oynanışıyla öne çıkan yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut.
Kingdom Come: Deliverance 2 Nasıl Bir Oyun?
Kingdom Come: Deliverance 2, en iyi Orta Çağ oyunları arasında yer alıyor. 15. yüzyılda geçen açık dünya RPG oyunu, gerçekçi oynanışıyla öne çıkıyor. Warhorse Studios tarfından geliştirilen yapım, Henry'nin hikâyesine odaklanıyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunda yalnızca tek oyunculu mod yer alıyor.
Editörün Yorumu
Game Pass'in mart ayı listesinin beni heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Bence listede Cyberpunk 2077, Construction Simulator ve Kingdom Come: Deliverance 2 dahil olmak üzere pek çok başarılı oyun bulunuyor. Şimdiye kadar bu oyunları denemeyenler için harika bir fırsat olacağını düşünüyorum.